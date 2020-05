Colombia: mujer humilla y golpea a vigilante por no dejar entrar visita en cuarentena [VIDEO]

Una enardecida mujer se convirtió en la responsable de un acto violento contra un vigilante en la portería de un edificio, ubicado en la localidad de Usme, Colombia. La agresora fue muy criticada en Twitter tras violar la cuarentena por el coronavirus.

En la grabación se aprecia que la residente se alteró porque el guardia de seguridad se negó a permitir el ingreso de una joven a esa zona residencial, al parecer, porque no era habitante y por estar prohibidas las visitas por el aislamiento obligatorio.

“Todo mundo sabe quién soy yo. La señora sabe quién soy yo. Los de la parte administrativa saben quién soy yo”, dijo la fémina. El trabajador respondió: “Estoy preguntando por ella (supuesta visita). Llame a la Policía, pero no entra la chica”, enfatizó.

En ese instante, la residente se enfureció más y le reclamó: “¿Por qué no va a entrar?, si ella vive acá”, a lo que el guardia le contesta: “Porque no vive acá. Ella dijo: ‘no sé para dónde voy’”.

“Hágame el favor y déjela entra ¿Usted no sabe quién soy?”, le preguntó la agresora, mientras abrió la puerta del edificio. Cuando el vigilante le respondió que no sabe quién es, la mujer se lanzó y lo agarró a golpes.

Cuando el hombre le exigió respeto, la desesperada habitante buscó una mesa plástica y con una de las patas lo golpea, mientras continuaba amenazándolo con mover sus influencias para sacarlo del trabajo.

En el video se aprecia a la vecina de una calle residencial atacar a puños y con la pata de una mesa. (Foto: Captura)

“¿No sabe quién soy yo?, Pregunte, papá. ¡Pregunte quién soy! Conmigo nadie se mete. Si a uno lo saque de aquí”, se le escucha en el video de Twitter, que cuenta con casi 310.000 visualizaciones y cerca de 5.000 retuits.

“Los colombianos no aprendemos, el Gobierno no puede estar detrás de nosotros vigilando nuestro comportamiento en esta cuarentena. Depende de nosotros no contagiarnos de coronavirus”, enfatizó un usuario.