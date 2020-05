Vistos desde la cima —allí donde el viento agita el polvo y tambalea las últimas casas de triplay—, ellos parecen lunares blancos: puntos que avanzan entre rocas y precipicios en el distrito más populoso del Perú. Son diez. No tienen ni un ápice de miedo en el rostro, ni una inflexión en su voz.

— ¡Vamos arriba, más arriba, compañeros!

— ¡Allí vamos, compañeros!

Lo había, sí, hace años: eran un manojo de lágrimas, el retrato de la desolación.

Tenían motivos: escaparon del régimen, recibieron amenazas de muerte o se arrojaron a andar porque simplemente ya no tenían más nada.

Son diez y están aquí, un miércoles de abril, bajo un sol tirano de pandemia. Se hacen llamar el Comando COVID-19 —la mayoría tuvo formación militar— y, desde hace 40 días, realizan trabajos de desinfección y solidaridad en las zonas más extremas de Lima.

—Sabe una cosa, mano— dice uno de ellos—. Esto se hace porque duele ser olvidado, vale, eso nunca se borra de la cabeza.

❋❋❋

Como es creyente y practica la oración, René Cobeña Gómez lleva un rosario sobre su pecho y un anillo que le recuerda a San Miguel arcángel. Tiene dos hijos, un matrimonio restaurado y tiene, sobre todo, una vida que roza los extremos, donde no hubo nada y todo.

Nació en Comas —“en la punta de un cerro llamado Dios es amor”—, no terminó la secundaria, tampoco supo de gustos o pasatiempos. Vendió sobre las veredas —"y allí decía: no volveré a esto, no volveré más".

Cuando cayó en cuenta de que solo dormía tres horas, René ya se había convertido en empresario textil, uno de los más prósperos de Gamarra. Exportaba a Estados Unidos. Volaba a China, a Japón, a Corea. Vacacionaba en playas exóticas. Pero esa vida quedó en el olvido en 2014 por un lío que involucra a la Sunat, una posible estafa y 70.000 soles esfumados de su cuenta bancaria.

El albergue Sin Fronteras cuenta con varias familias venezolanas que sobreviven la cuarentena con donaciones. (Foto: Aldair Mejía)

—Quedé quebrado— dice René, detrás de unos lentes cuadrados—, con la moral caída. Empecé a vender mis máquinas, la camioneta, todo lo que podía. Yo, que decía a mi secretaria “quiero volar a Brasil la próxima semana” y volaba, o “quiero ir a China” y me iba, supe en ese momento lo que es desprenderse, dejar ir. Quedar desencajado para siempre.

El 2015 no trajo expectativas. El 2016 fue igual de duro. Pero en 2017, para amilanar la ansiedad y la impotencia, se matriculó en un gimnasio junto a su hijo Darwin. Pagaron 2x1. Al mes siguiente René todavía no aprendía a usar las mancuernas cuando Suzet Clavijo, la entrenadora, se acercó a ayudar.

—Esto es importante porque ahí conocí lo de la crisis en Venezuela. Ella había escapado de eso. Estaba sola y quería traer a su hijo. Un hijo lejos, pensé, el corazón partido en dos, como muerto en vida.

Y él, con una economía aniquilada, le donó 150 dólares. El reencuentro entre Suzet y su hijo en Perú se celebró con una cena. Esa noche, René tuvo otro encontronazo: “Fue en su casa, asistí con mi hijo. Comimos cachapa. Estaban casi hacinados, pero eran felices”. Era lo único que tenían.

“Dije no, no, no, un momentito. Vamos a un lugar mejor”. Esa semana alquiló un local de la calle Los Olmos 291, en San Juan De Lurigancho. Suzet y René ya no solo eran socios —crearon una empresa de harina pan que operaba allí—, sino que volvían a darse una oportunidad en el amor. Ennoviaron mientras el éxodo de migrantes venezolanos llegaba a picos desmedidos. Entonces, la puerta sonó.

—Empezó a sonar una, dos, decenas de veces. La mayoría de venezolanos alquilaba cuartos por acá cerca. El barrio fue bautizado como el barrio chamo.

El albergue Sin Fronteras refugia a varias familias venezolanas durante la cuarentena en San Juan de Lurigancho. (Foto: Aldair Mejía)

Esa puerta, que sonó varias veces, es ahora un albergue. Se llama Sin Fronteras y es el más grande de Lima.

Allí viven 120 migrantes: venezolanos, colombianos, argentinos y hasta haitianos. Por aquí han pasado unos 7.000 refugiados y ha salido ayuda para otros 3.000. En octubre de 2018, Angelina Jolie lo visitó como embajadora de la Agencia de las Naciones Unidas.

Sin Fronteras se mantiene, claro está, con donativos de empresas privadas, del Banco de Alimentos, de Acnur y, sobre todo, por la gestión prodigiosa de René Cobeña.

La historia del Comando COVID-19 no se explica sin todo lo anterior: ellos también tocaron esa puerta de la calle Los Olmos, cuando todas ya se habían cerrado.

❋❋❋

—La gente que ayudamos me hace recordar a mi patria— dice Gerardo González Uztariz, exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana, el hombre que dirige la escolta. Lo llaman ‘El Mono’. Es atlético, fumador. Viudo. Y papá de dos pequeños que no ve desde el 23 de mayo de 2018, cuando huyó de Maracay, estado de Aragua (Venezuela) porque el régimen le envió una orden de arresto que le dejó dos opciones: huir en 24 horas o dejar que lo desaparecieran. Al refugio llegó por azar.

—Yo tenía pensado ir a Chile— tiene el rostro empolvado, unos ojos preciosos—. Pero me dijeron mira, mano, en San Juan hay un albergue, quédate ahí. Yo iba por tres días pa’ descansar, pero aquí estoy. Vine con un bolso y de país en país, montándome en mulas, pidiendo comida.

Por el momento, no piensa irse: a esto le puede llamar hogar.

Él, junto a su colega Daniel Rojas Méndez, idearon el Comando COVID-19. René gestionó la compra de los equipos. Realizaron el primer trabajo en la comisaría Santa Elizabeth (unos seis casos de coronavirus) y siguieron por la cuadra, por el barrio, por las zonas donde no llega Estado ni ayuda.

Hoy reciben unas cinco llamadas al día.

—Nos gusta, sentimos que estamos aportando algo por el Perú. Algo que estamos haciendo porque nos recibieron, queremos poner nuestro grano de arena— dice Rojas Méndez y toma un poco de gaseosa helada.

—Independientemente de nacionalidad o credo, existe el corazón grande, la disposición de aportar— interviene el ingeniero Carlos Sandoval Onec, extrabajador de Corpoelec, la que fue la segunda empresa mejor pagada en Venezuela. Debió renunciar a su cargo y a un puesto político para huir; lo investigaban.

Comando COVID-19 es un grupo de extranjeros solidarios que trabajan en plena pandemia. Foto: Luis Paucar.

—Gracias a Dios conocí a René y a su equipo. Es un amor que no tiene precio.

— ¿Tienen alguna costumbre?

—Bueno, hermano. La oración. Josué 1: 9. “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.

El grupo se moviliza en una minivan, propiedad de Carlos Cobeña, hermano de René, y conducida por otro integrante del Comando COVID-19, Marvin Álvarez. Su hijo, Moisés Daniel, tiene 18 años y ya se unió a las filas. Es el más joven.

Moisés Daniel ha llegado a lugares donde chicos como él ya son padres de dos, tres niños. Por eso se estremece al hablar.

❋❋❋

—Hemos visto casos de COVID-19, pero seguimos adelante con fe en Dios— apunta Carlos Orjuela Cabezas, exsuboficial del ejército colombiano. Habla inflexible, los brazos en posición marcial. Escapó del conflicto armado en Ancuya. Sobrevivió a una detonación que le dejó el oído izquierdo estropeado y un desvío en la columna que le impidió continuar la carrera militar. Granadas de guerra dinamitaron a sus compañeros. Las balas atravesaron sus cuerpos en burbujas de sangre. Él lo vio.

—Yo vi… disparos… compañero muerto. Enfrentamiento. Lo viví en carne propia— Carlos, que parece un chico de veinte, rompe en llanto, pero de inmediato se seca las lágrimas—. Gracias a Dios estoy contando mi historia.

Por si hiciera falta especificar, está solo. Solo a veces habla con su mamá y hermanas.

Comando COVID-19 es un grupo de extranjeros solidarios que trabajan en plena pandemia. Foto: Luis Paucar.

Juan Pabón Guerrero, exfuncionario del Consejo de la Judicatura de Venezuela, lo mira de lejos. También José Gregorio Churión. Parecen recién conocidos.

—El amor de Dios no tiene frontera— se anima a hablar Juan Pabón, el más veterano del grupo—, soy creyente, de modo que donde vaya estoy al servicio de la gente.

Vive en el albergue junto a su esposa y sus dos niñas.

—Este es un ejército de vida. Por eso quisiera que a través de este trabajo, algún día, las autoridades peruanas nos tomaran en cuenta.

Mañana, como de rutina, rezarán esa línea de Josué 1: 9, se tomarán de las manos, subirán a la minivan y, bajo un sol tirano de pandemia, llegarán hasta lo alto. No tendrán ni un ápice de miedo en el rostro, ni una inflexión en su voz.

— ¡Vamos arriba, más arriba, compañeros!

— ¡Allí vamos, compañeros!

Y solo algunos dirán gracias.