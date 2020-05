Última hora Coronavirus España [EN DIRECTO] | Hasta este sábado 2 de mayo, la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 25.100 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 216.582, según información oficial del Ministerio de Sanidad.

El presidente de España Pedro Sánchez solicitó una tercera prórroga del estado de alarma, debido a que el país ya se convirtió en el primer foco de la COVID-19 en Europa. La medida fue aprobada por el Congreso el miércoles 22 de abril.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA Contagiados: 216.582 Muertos: 25.100 Recuperados: 117.248

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 3 314 332 Muertos: 239.410 Recuperados: 1 056 911

Últimas Noticias del Coronavirus en ESPAÑA hoy, sábado 2 de mayo

15.30 p. m. Presidente Sánchez refiere sobre los créditos ICO

“Vamos a poner en marcha una tercera línea de créditos ICO, de 24.000 millones de euros, fundamental para garantizar la liquidez a las pymes y mantener la estructura productiva de nuestro país”, expresó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

15.30 p. m. Presidente de Gobierno señala la poca fiabilidad de los test rápidos

Tras ser preguntado por la posibilidad de hacer test rápidos a la población, el presidente de Gobierno indicó: “Los test rápidos valen para un día porque al día siguiente tendrías que volver a hacértelo, y al siguiente...”.

14.08 p. m. PP reclama la existencia de un “plan claro” de desescalada

Pablo Casado, el líder del PP, ha reclamado al presidente del Gobierno un “plan claro” para realizar la desescalada, en caso de que quiera su apoyo para la nueva prórroga del estado de alarma. Además, advirtió que la desescalada “puede ser muy arriesgada si no hay test masivos”, así como material sanitario y medidas económicas.

14.06 p. m. Laboratorios y universidades aptas para realizar pruebas PCR

En las comunidades autónomas ya hay 54 laboratorios de centros de investigación y universidades que permitirán realizar pruebas PCR para diagnosticar el coronavirus. Según informó el Ministerio de Ciencia, el Instituto de Salud Carlos III ha validado 30 nuevos centros.

14.00 p. m. Balance del coronavirus en Euskadi

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha informado que Euskadi tiene 16.119 casos positivos, es decir, un incremento de 150 respecto a la jornada anterior. Han fallecido nueve personas, lo que eleva a 1.321 la cifra de fallecidos. En esta autonomía se realizaron 105.374 pruebas PCR y 53.184 test rápidos.

13.54 p. m. Castilla-La Mancha propondrá una revisión exhaustiva del plan de desescalada

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que en la reunión que tendrán el domingo el presidente del Gobierno y los autonómicos, planteará la revisión del plan de desescalada para hacerlo más “minucioso”, con el fin de darle más autoridad a las comunidades autónomas.

13.49 p. m. Habrá rueda de prensa desde la Moncloa

Se ha dado a conocer que a partir de las 14.30 horas, el presidente Sánchez ofrecerá una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa.

13.45 p. m. Fernando Simón hace referencia al acto de cierre de Ifema

13.40 p. m. El objetivo de salir a las calles no es para ponerse a charlar

13.38 p. m. El uso de retrovirales para tratar el coronavirus todavía no ha sido eficiente

“Se han hecho múltiples ensayos clínicos y hasta ahora no se ha podido demostrar su eficacia de forma sólida en ninguno de ellos (...) El uso compasivo se está realizando en muchos países y también en España”, indicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

13.30 p. m. Fernando Simón indica la evolución de la incidencia acumulada de casos de coronavirus

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, explicó que "en los últimos 14 días la incidencia acumulada de casos es de 57 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el periodo anterior era de 132 por cada 100.000″.

13.26 p. m. Inicia la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

13.26 p. m. Hospitales vasco reabrirán quirófanos desde la próxima semana

Nekane Murga, consejera de Salud vasca, ha informado que los hospitales de la autonomía retomarán actividad quirúrgica con la reapertura de más de 40 quirófanos la semana que viene. Además, señaló que “el plan de Osakidetza no es una hoja de ruta cerrada, ya que dependerá de la propia evolución de la pandemia y todos deberemos permanecer vigilantes”.

13.19 p. m. Denuncias y detenciones en Madrid por incumplimiento del estado de alarma

En Madrid, la Policía Municipal ha interpuesto 1.192 denuncias y detuvo a tres individuos por desobedecer el estado de alarma, recoge Europa Press de fuentes municipales. Estas denuncias han sido producidas en Puentes de Vallecas, Carabanchel y Salamanca.

13.10 p. m. Investigadores buscan método de detección más rápido

Los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se encuentran en la búsqueda de un método de detección de la COVID-19 que sea “más rápido, menos costoso y a gran escala”, que tenga como base balizas moleculares. Este proyecto ha recibido financiamiento del Fondo Covid-19, y esperan obtener resultados en dos meses.

12.45 p. m. Ciudadanos lanza la campaña #Póntela para incentivar uso de mascarillas

La formación política Ciudadanos ha lanzado la campaña #Póntela, en la que diputados nacionales y regionales incentivarán a los ciudadanos a usar las mascarillas durante las distintas fases de desconfinamiento. “No solo nos resguardan a nosotros si no que con ellos protegemos a los demás del contagio”, expresan a través de vídeos.

12.29 p. m. PSOE a favor de investigación el acto de clausura en Ifema

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha manifestado su postura a favor de que la Delegación del Gobierno “al menos investigue” el acto de cierre del hospital temporal de Ifema, ya que “aquello se desbordó completamente” y se debe “dar una explicación a la ciudadanía”.

12.12 p. m. Tras minutos de silencio, concluye acto del Dos de Mayo en Madrid

“Si el 2 de mayo de 1808 aquel pueblo estuvo solo, este no lo está (...) todos juntos estamos en esta lucha por la libertad y la vida, una lucha que, como entonces, ganaremos”, finalizó Díaz Ayuso.

11.55 a. m. Presidenta de Madrid rinde homenaje a los ‘héroes del coronavirus’

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha rendido homenaje a las víctimas y a los héroes del coronavirus durante la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol. “Han dado su vida frente a este virus invasor”, indicó.

11.46 a. m. Actos como el de Ifema deben ser investigados por la Policía Nacional

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, ha indicado a Telemadrid que la Policía Nacional debe “recabar la información precisa, exacta y fehaciente” sobre el acto de cierre en Ifema y proceder “en función de los datos”. “La ley es igual para todo”, expresó", por lo que las normas no pueden “saltarse a la torera”.

11.40 a. m. Vicepresidente de Madrid espera que no ocurra nuevamente un acto como el de Ifema

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, señaló sobre el acto del cierre en Ifema que “esa imagen no se puede ofrecer”. “A mí no me gustó nada, y creo que no puede volver a ocurrir”, declaró a Telemadrid.

11.40 a. m. Alcalde de Madrid reconoce errores durante cierre de Ifema

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, indicó este sábado que durante el acto de cierre del hospital temporal de Ifema “se produjeron algunas escenas que no se deberían haber producido”. Asimismo, ofreció “disculpas” en caso de haber incurrido en una “conducta” que no sea acorde a la “ejemplaridad” de su cargo.

11.10 a. m. Actualización del coronavirus en España

El Ministerio de Sanidad brinda la actualización del coronavirus en España:

- Casos confirmados por PCR: 216.582

- Fallecidos (24h): 276

- Fallecidos acumulado: 25.100

- Curados: 117.248

10.50 a. m. Presidente Sánchez inicia reunión con Comité científico de coronavirus

Desde Moncloa informan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra reunido con el Comité científico de coronavirus. Más tarde, a las 11.30 horas, se reunirá con el Comité técnico para la desescalada.

10.25 a. m. Solicitan ampliación de los ERTE hasta después del verano

Durante entrevista con Europa Press, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, solicitó prolongar los ERTE hasta después del verano e, incluso, extenderlos hasta diciembre en caso de los sectores que queden más perjudicados.

09.59 a. m. Reconocen errores en el acto de cierre de hospital de Ifema

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, reconoció que hubo errores en el acto masivo de cierre del hospital de campaña de Ifema. “Fue un acto esperanzador por lo que significa Ifema: solidaridad y un ejemplo de cómo hace Madrid bien las cosas. Podría haber estado organizado, es cierto que no se respetaron las distancias de seguridad, pero en este tipo de actos multitudinarios es difícil anticipar”, explicó a Efe.

09.53 a. m. Franjas horarias para pasear o hacer deporte este sábado 2 de mayo

Mayores de 14 años: De 6.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas

Mayores de 70 años y dependientes: De 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas

Menores de 14 años: De 12.00 a 19.00 horas

09.45 a. m. Invitados al acto institucional del Dos de Mayo en Madrid

Los invitados y principales protagonista del acto institucional del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, son los sanitarios, bomberos y miembros de la sociedad civil. A estos se les rendirá homenaje por su lucha contra la pandemia del coronavirus.

09.37 a. m. Policía Nacional detiene e interpone sanciones por incumplimiento del estado de alarma

Según señalaron desde la Jefatura Superior de Policía, la entidad ha interpuesto 985 sanciones y ha detenido a dos personas el último viernes por incumplimiento del estado de alarma. En total, se han puesto 35.637 denunciar y acumulado 762 detenciones, recoge Europa Press.

09.33 a. m. Presidente Sánchez hace un llamado a la prudencia y responsabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamado a la prudencia y responsabilidad por parte de los ciudadanos durante la salida autorizada a pasear y hacer deporte.

09.26 a. m. En Santander, las personas comienzan a salir a pasear y hacer deporte

09.22 a. m. Recomendaciones de entrenadores sobre la salida a correr de este sábado

Entrenadores han recomendado que para este sábado “salir a correr poco a poco”. “Hay que escuchar al organismo y no cometer locuras”, explicó Sebastián Conesa, responsable de Saltos y adjunto de Velocidad de la FAC, en entrevista con RNE.

09.01 a. m. Horario de salida de niños ha sido modificado

Respecto a la semana anterior, la salida de niños ha sido modificada, ya que desde este sábado podrán salir, acompañados de un adulto, en los horarios entre las 12.00 y 19.00 horas. El tiempo máximo de paseo será de una hora y en una distancia no superior a un kilómetro respecto a su domicilio.

08.56 a. m. Mayores pueden salir a pasear en una determinada franja horaria

Las medidas del Gobierno permiten también que las personas mayores de 70 años y personas dependientes acompañadas puedan salir a pasear desde este sábado, entre las 10.00 y 12.00 horas, y las 19.00 y 20.00 horas. Estos paseos deben realizarse con una distancia no superior a un kilómetro del lugar del domicilio.

08.26 a. m. Acto masivo de Ifema entra en investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó ayer el acto de cierre del hospital de campaña de Ifema. Tras el evento, el Gobierno autonómico ha abierto una investigación para “determinar si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas”.

08.17 a. m. Queda prohibido usar coche o transporte público

De acuerdo con Sanidad, quedan prohibidos los desplazamientos en coche o transporte público para hacer ejercicio. Esta actividad deportiva solo queda permitida desde hoy en los siguientes horarios: De 6.00 a 10.00 horas, y de 20.00 a 23.00 horas.

08.14 a. m. Residentes de centros de mayores no podrán salir

Pese a las nuevas medidas decretadas por el Gobierno, los residentes de centros sociosanitarios de mayores no pueden salir a las calles, así como tampoco las personas que tengas síntomas o estén infectados con coronavirus.

08.10 a. m. Este sábado inicia la salida a las calles para pasear y hacer deporte

A partir de este sábado 2 de mayo, en España se inicia un nueva etapa en la fase de desescalada del estado de alarma. Las medidas permiten que se salga a pasear, hacer deporte, ir al huerto, pero siempre tomando en cuenta las limitaciones de acuerdo a la edad y a las franjas horarias.