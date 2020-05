Por: Carlos Páucar

“Recordemos que la normalidad era la crisis”

Naomi Klein | Escritora canadiense

Esta es una crisis global que no respeta fronteras. Por desgracia, los líderes en todo el mundo están buscando la forma de explotarla. Así que nosotros también debemos intercambiar estrategias... Cuando la gente habla sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, debemos recordar que la normalidad era la crisis. ¿Es normal que Australia ardiera hace un par de meses? ¿Es normal que el Amazonas ardiera un par de meses antes? Lo normal es mortal. La ‘normalidad’ es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. La buena noticia es que estamos en una mejor posición que en 2008 y 2009. Hemos trabajado mucho en los movimientos sociales durante estos años para crear plataformas. Necesitamos desarrollar nuevas herramientas de desobediencia civil que nos permitan actuar a distancia. Estoy muy esperanzada por las formas que tienen las personas para colaborar en estos momentos. Necesitamos estar indignados, muy indignados. Es un lugar que tenemos que construir juntos y por el que tenemos que luchar.

“Se necesita otro tipo de organización global”

Slavoj Žižek | Filósofo, crítico esloveno

La epidemia es una especie de ataque contra el sistema capitalista global, señal que un cambio radical es necesario... Y no estamos lidiando solo con amenazas virales, otras catástrofes se avecinan: sequías, olas de calor, etc. En todos los casos, la respuesta no es pánico, sino un trabajo duro y urgente para establecer algún tipo de efi ciente coordinación global. Lo primero que hay que aceptar es que la amenaza llegó para quedarse. Podemos esperar que las epidemias afecten nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos que nos rodean, incluidos nuestros cuerpos... Por tanto, no solo el estado y otras agencias nos controlarán, también debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos. ¿Esto no indica claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía global que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado? No estamos hablando aquí sobre el comunismo a la antigua usanza, sino sobre algún tipo de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario.

“El terror puede regresarnos a la tribu”

Mario Vargas Llosa | Escritor peruano

¿Las normas contra la pandemia pueden lesionar las libertades civiles? Sin duda. Desgraciadamente es una de las consecuencias del pánico generalizado que produce la pandemia… Había un proceso en marcha de disolución de fronteras. La globalización estaba funcionando bastante bien. Sin embargo, el terror de esta pandemia corre el riesgo de retrocedernos hacia esa especie de regreso a la tribu, creyendo que esas fronteras van a protegernos mejor contra la pandemia. No es cierto. Creo que la respuesta generalizada en Europa frente a la pandemia está ahorrándonos muchas vidas en relación con hechos del pasado. El caso de China es muy interesante, porque hay mucha gente asombrada con progresos que la ponían ahora como modelo: sacrifi car las libertades abriendo en la economía un mercado libre. Un país que se ve sacudido por una pandemia así, que nace en su seno, y frente a la cual los propios dirigentes actúan de una manera autoritaria. El refl ejo fue el típico de un sistema autoritario. Ahora se demostró que el progreso sin libertad no es progreso, y el caso de China ha sido fl agrante.

“Organizar de manera compulsiva lo solidario”

José Mujica | Expresidente uruguayo

Si hay una cosa globalizada es esta, no ha respetado fronteras ni pobres ni ricos... El capitalismo no va a cambiar por eso. Los que podemos relativamente cambiar somos los humanos... En las últimas décadas viendo por un lado los defectos del Estado, de la burocracia, que es una construcción humana fallida, viendo los fracasos del modelo soviético, ha habido una ojeriza contra el Estado y ahora cuando las papas queman hubo que recurrir al Estado nación porque necesitábamos algo que tomara decisiones globales, que nos obligara... Hay que aprender lecciones políticas, la más grande es que vivimos en una época en la que necesitamos decisiones políticas que cubran, algunas de ellas, todo el mundo. Tendremos que entender que hay que organizar compulsivamente la solidaridad... La crisis deja una sensación de humildad, que hay que darle importancia a la ciencia, no todo lo que brilla es oro y en realidad no hay que andar tan apurado y que la vida es el único milagro que tenemos por delante. No todo es negocio, no todo es progreso tecnológico, no todo es multiplicar bienes materiales.

“Lo que ocurre es lo contrario a la guerra”

Alain Touraine | Sociólogo francés

Sería una guerra sin combatientes. No hay un estratega: el virus no es un jefe de Gobierno. Y, del lado de lo humano, creo que vivimos en un mundo sin actores... EEUU ha abandonado el papel de líder mundial. Hoy ya no hay nada. Y en Europa, si se fi ja en los países más poderosos, nadie responde. No hay nadie en lo alto de la tabla. ¿Abajo? No existe un movimiento populista, lo que hay es un derrumbe de lo que, en la sociedad industrial, creaba un sentido: el movimiento obrero. Es decir, no hay ni actores sociales, ni políticos, ni mundiales ni nacionales ni de clase. Lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra, con una máquina biológica de un lado y, del otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin estrategia, sin lenguaje... Hemos vivido dos buenos siglos en la sociedad industrial, en un mundo dominado por Occidente durante unos 500 años. Hoy América se hunde y China está en situación contradictoria: quiere practicar el totalitarismo maoísta para gestionar el sistema mundial capitalista. Nos encontramos en una transición brutal no preparada ni pensada. Estamos en el no-sentido.

“No se debe discutir si capitalismo o socialismo”

Yan Lianke | Escritor y crítico chino

La estructura de la sociedad humana cambiará después de la epidemia. Los científi cos, sociólogos y antropólogos han analizado que cuando acabe la epidemia en cada país la puerta, que originalmente estaba abierta, estará ligeramente cerrada. La gente debe volver a pensar si vale la pena la idea de una comunidad humana con un futuro común. No debemos discutir qué sistema es mejor si el capitalismo o el socialismo. No es una cuestión entre ambos sistemas. La gente debería pensar en cómo se usa el poder político correctamente para evitar desastres. Ahora en China, Europa y Estados Unidos el poder se centra en servir a la gente. Pero también hemos visto que si el poder no sirve a las personas sino que intenta liderarlas, surgirán problemas.

Deberíamos refl exionar sobre el proceso del brote de la epidemia (coronavirus). Es muy importante. Cuando pase, los chinos y todo el mundo deberíamos refl exionar profundamente.

Va a haber más aspectos negativos que positivos. Los problemas de subsistencia de las personas de bajos ingresos se harán más evidentes.

“Ya vivíamos confinados y en situación límite”

Darío Sztajnszrajber | Filósofo argentino

Ojalá superemos esta pandemia y nos deje algún aprendizaje, pero soy pesimista. Creo que ni bien las cosas vuelvan a la ‘normalidad’ la gente, las empresas y los estados se van a comportar igual que antes, lo sostiene la historia de la humanidad. Ahora, hay dos frentes, el primero existencial, individual, uno se cree libre y autónomo, y eso colapsa con la pandemia (¿libre y autónomo? viene un virus y te saca de tu normalidad diaria). Y hay una lectura mas política, que tiene que ver con la sociedad... Es cierto que somos efectos del tiempo, vivimos el tiempo como lineal, y la cuarentena lo que hace es distender esa forma de pensar el tiempo, a uno le agarra una ansiedad de cómo hacer útil el día, cuando ya no tiene sentido el tiempo, no tiene sentido si es lunes martes, miércoles… Y es que está romantizada, idealizada, la libertad, en una sociedad atravesada por dispositivos que vienen construyendo justamente la idea que eres libre… Es obvio que ya estábamos confi nados y vivíamos situaciones limite…. Esas limitaciones las tenemos todo el tiempo, pero las invisibilizamos.

“Hemos vivido mucho tiempo sin enemigos”

Byung Chul Han | Filósofo surcoreano

Hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La guerra fría terminó hace mucho. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente diez años sostuve en mi ensayo La sociedad del cansancio la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico... Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto... Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse... Confi emos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.

“Nos puede llevar a estados muy represivos”

Noam Chomsky | Filósofo, lingüista. EEUU

La primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor. Es obvio tras la epidemia del SARS en 2003. Los científi cos sabían que vendrían otras pandemias... Hubiese sido posible prepararse en aquel punto y abordarlo como se hace con la gripe. No se hizo. Las farmacéuticas tenían recursos y son súper ricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen no hay benefi cios en prepararse para una catástrofe a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los Gobiernos no pueden hacer nada. Están siendo el problema, no la solución. ¿Esta pandemia nos puede cambiar? Depende de cómo la población mundial reaccione. Esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora. Recuerde: la clase capitalista no cede. Piden más fi nanciación para combustibles fósiles, destruyen las regulaciones que ofrecen algo de protección... No paran. Y si no hay contrafuerzas, es el mundo que nos quedará.

“El virus no discrimina, lo hace la desigualdad”

Judith Butler | Filosofa, feminista, EEUU

El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación (EEUU es quizás el más notorio), el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras (a menudo acompañado de racismo temeroso) y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos dan testimonio de la rapidez con que la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans y la explotación capitalista, encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine... En mis días optimistas espero que haya quedado muy clara la relación entre medio ambiente y enfermedad y sociedad excesiva y putrefacta en tantos aspectos; que seamos capaces de elegir políticos nuevos, de otra estirpe, y surjan mujeres que sepan hacer política para una modifi cación importante.

“Esto subraya la necesidad de una prensa libre”

Margaret Atwood | Escritora canadiense

Sabemos lo que es, sabemos cómo se transmite. Sabemos mucho más de lo que la gente sabía en el siglo XIV sobre la peste. Lo que ha ido mal es que no estábamos preparados. No hemos escuchado a los epidemiólogos que nos advirtieron que algo así podría pasar. ¿Saldrá algo positivo de la crisis? Espero que sí. Tras el SARS se desarrollaron planes en los que los epidemiólogos señalaban lo que deberíamos hacer. Cuando el SARS fue contenido, esos planes se archivaron. Quizás esta vez los pondremos en marcha. Quizás dejaremos de comer algunas especies de animales exóticos. Quizás dejaremos de una vez en paz a los murciélagos... Lo otro que está causando es la redistribución de la riqueza en algunos países. No tanto en EEUU, donde la ayuda está benefi - ciando a los más ricos. En otros países, el dinero está siendo distribuido a quienes no pueden trabajar, redistribución de riqueza que no habíamos visto desde los años 30... Hay gobiernos autoritarios que aprovecharán para establecer un mayor control sobre la sociedad. No sabemos, pero esto subraya la necesidad de tener una prensa libre.

“Vivimos en un estado único de miedo”

Eva Illouz | Socióloga israelí

Todo este sistema no ha colapsado, exactamente, sino que se ha puesto en suspenso... Es una inversión de todo lo que conocíamos, de quién es socialmente útil y socialmente inútil. Eres mucho más importante trabajando en un supermercado que siendo estrella de cine... Es un estado único de miedo. Incluso en tiempos de guerra, cuando puedes morir, estás con otras personas. Ahora todo el mundo puede ser el portador de tu propia enfermedad. Crea una ambiente de desconfi anza sin precedentes. Todo lo que asociamos con el confort y el contacto humano es inexistente. La gente no tiene nada... Que todo el mundo esté prácticamente en confi namiento dejará memoria traumática permanente dos o tres generaciones. Es impactante lo fácil que ha sido que los superpoderes cayeran de rodillas. Dará sin duda ideas a terroristas, y podemos suponer que el mundo capitalista mostró su gran vulnerabilidad. Pero no olvidemos cómo hemos llegado aquí. Las elites políticas y empresariales ignoraron las advertencias. La salud se ignoró. La ironía es que era la base sobre la que construir la economía.