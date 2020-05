“No me dejes morir”: la desgarradora súplica de una enfermera con COVID-19 en Reino Unido

Su vocación de servicio llevó a una joven enfermera llamada Kelly Ward a colocarse en la primera línea de lucha contra el coronavirus, pero bajó la guardia y terminó contagiada en la Enfermería Real de Bradford en Reino Unido.

Ward, contó que durante su turno laboral empezó el primer síntoma de la enfermedad, en su caso, una simple tos. Sin embargo, 24 horas después, la joven pidió a sus familiares ser trasladada al hospital donde trabaja.

Los médicos de la unidad de alta dependencia (UAD) del nosocomio donde se encontraba internada tuvieron que asistirla con oxígeno, pues presentaba dificultad respiratoria a causa del coronavirus.

“Perdí el sabor y el apetito, me sentía tan seca por el oxígeno que me estaban dando, y no sabía si podía moverme. Solo podía dar respuestas de una palabra”, contó Kelly a través de su cuenta de Facebook.

Debido a su dramática situación, la enfermera temió lo peor. (Foto: Facebook)

“No me dejes morir”

El 21 de abril, los médicos la sometieron a una tomografía computarizada y le ofrecieron participar en un novedoso ensayo clínico con el objetivo de probar un medicamento que podría ayudarla a curarse.

Sin embargo, en los días siguientes, Kelly empeoró su salud y decidieron asistirla con una máquina de presión positiva (CPAP) para ayudarla a respirar. Debido a su dramática situación, la enfermera temió lo peor.

“Conocía a uno de los médicos. Habíamos trabajado juntos y le dije: ‘No me dejes morir’”, recuerda Kelly. “Ella y el resto del equipo fueron fantásticos, me tranquilizaron de verdad”, sostuvo.

La enfermera recibió oxígeno debido a su dificultad respiratoria por el coronavirus. (Foto: Facebook)

Luego de estar al borde de la muerte, la enfermera se encuentra a la espera de ser dada de alta y volver a casa. A través de las redes sociales, pidió a la población de Reino Unido quedarse en sus hogares porque ni se imaginan lo que puede hacer la COVID-19 en la salud.