Última hora Coronavirus PAÍS [EN DIRECTO] | Hasta este viernes 1 de mayo, la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 24.824 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 215.216, según información oficial del Ministerio de Sanidad.

El presidente de España, Pedro Sánchez, solicitó una tercera prórroga del estado de alarma; debido a que el país ya se convirtió en el primer foco de la COVID-19 en Europa. La medida fue aprobada por el Congreso el miércoles 22 de abril.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA Contagiados: 215.216 Muertos: 24.824 Recuperados: 114.678

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 3 226 215 Muertos: 233.791 Recuperados: 1 016 864

Últimas Noticias del Coronavirus en ESPAÑA hoy, viernes 1 de mayo

16.25 p. m. Esperan no volver a abrir el hospital de Ifema

Durante el acto de cierre del hospital de campaña de Ifema, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que espera no reactivarlo. Prometió que la Sanidad madrileña será “reformada y modernizada”.

16.07 p. m. PP contra el plan de desconfinamiento progresivo

El presidente del PP, Pablo Casado, calificó de “descalabro” el plan de desconfinamiento progresivo en España que anunció el Gobierno. De acuerdo con casado, “no se entiende”, y ha puesto en duda el apoyo de la formación a una nueva prórroga del estado de alarma.

16.01 p. m. Las condiciones de teletrabajo durante la pandemia no son las adecuadas

El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), José Luis Casero, señaló: “Ante situaciones de crisis sanitaria, el trabajo confinado en el domicilio con herramientas tecnológicas inadecuadas puede ser un parche de respuesta para seguir adelante mínimamente".

15.53 p. m. Critican a presidenta de Madrid por organizar espectáculo al cierre de Ifema

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el blanco de las críticas de la oposición y sindicatos por haber organizado un “espectáculo” multitudinario para cerrar el hospital de campaña de Ifema.

15.23 p. m. Reporte actualizado del coronavirus en Canarias

El último jueves se reportó un nuevo positivo en Canarias, por lo que hasta el momento existen 2.206 casos confirmados. Además, en las islas han fallecido 139 personas a causa del coronavirus.

15.23 p. m. Quim Torra se pronuncia sobre el Día Internacional del Trabajo

El president de la Generalitat catala, Quim Torra, uso su cuenta de Twitter para reivindicar “los derechos laborales y un trabajo digno”: “En una crisis como la actual, proteger a los trabajadores es más importante que nunca”.

15.11 p. m. La decisión clínica no debe tomarse con base en negativos de pruebas PCR

Expertos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Critica y Unidades Coronavirus (Semicyuc) ha advertido que no se puede tomar una decisión clínica basado en los falsos negativos de las pruebas PCR, ya que estos pueden llegar al 30 % de pacientes hospitalizados por coronavirus.

14.58 p. m. Inician encuestas de seroprevalencia en Aragón

El Departamento de Sanidad de Aragón ha dado inicio a las encuestas para el estudio de seroprevalencia para conocer el impacto real del coronavirus en España. No obstante, el impedimento de la jornada ha sido que las personas contactadas por llamadas consideraron que se trata de un bulo, según indica el Gobierno de la autonomía.

14.43 p. m. Ensayos de vacuna comenzarán la semana próxima

Pedro Duque, ministro de Ciencia, anunció a través de su cuenta de Twitter, que los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya tienen candidato a vacuna. La semana próxima iniciarán ensayos con animales.

14.43 p. m. Trabajo y sindicatos negocias condiciones de prórroga de ERTE

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, explicó que coordina con patronal y sindicatos las condiciones para prologar los ERTE más allá del estado de alarma por el coronavirus.

14.37 p. m. Balance del coronavirus en hospitales

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos en toda España son, este viernes, 57. De estos, dos tercios se encuentran localizados en Madrid y Catalunya.

14.26 p. m. Aragón permitirá que residentes en estado de gravedad sean acompañados

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, publicará el próxima lunes una orden para que, desde el 11 de mayo, los residentes que estén en un “estado previsible de muerte inminente” puedan ser acompañados por un miembro de su familia, recoge Europa Press.

14.18 p. m. Solicitarán que presos de tercer grado sean confinados en domicilios

Jaume Asens, presidente de grupo parlamentario En Comú, anunció que desde su organización están trabajando para que el Gobierno permita, mediante decreto ley, que los presos en tercer o segundo grado que tengan permiso para salir de la cárcel permanezcan confinados en sus domicilios durante la crisis sanitaria.

14.18 p. m. Baleares solicita extensión de ERTE hasta octubre

El Govern balear ha solicitado al Ministerio de Trabajo que las condiciones de los ERTE sean extendidos hasta, por lo menos, el 30 de junio. En el caso de sectores afectados por restricciones, como turismo, han pedido que sea hasta el 30 de octubre.

13.52 p. m. Presidente de Foment del Treball pide se escuche a empresarios

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball indicó que el país atraviesa un momento “crítico” en cuanto a economía y empleo, por lo que si no se ejerce un rescate “inminente” para turismo y comercio, se tendrá un “colapso general” de ambos sectores. Además, solicitó a los partidos políticos “que escuchen a los empresarios” para aplicar medidas que salen a los 600.000 puestos de trabajo que generan dichos sectores en Catalunya.

13.42 p. m. Diputado Jon Iñarritu fue parado en control de tráfico

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu fue parado por la Guardia en el control de tráfico el último jueves cuando regresaba de Madrid al País Vasco. Fue el propio diputado que explicó el hecho a través de su cuenta de Twitter.

13.33 p. m. Manifestaciones virtuales por el Primero de Mayo

Los sindicatos UGT y CC.OO. han publicados en sus redes sociales sus diez reivindicaciones en el marco del Primero de Mayo. En estas se incide en la necesidad de un nuevo modelo económico y social, en donde la prioridad sean los derechos y el bienestar de las personas.

13.25 p. m. Agilizan pago de los ERTE

La ministra de Asuntos Económicos para la Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó sobre el pago de prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTE que “se está haciendo todo lo posible”. “Se han puesto en marcha nuevas prestaciones para más de un millón de autónomos y en torno a tres millones de trabajadores en ERTEs están recibiendo los pagos con la frecuencia más rápida que se ha podido habilitar”, añadió.

13.20 p. m. Luego de la pandemia se deben mejorar los servicios públicos

El líder de UGT, Pepe Álvarez, dedicó el Día del Trabajo a aquellos que han trabajando poniendo en riesgo su salud y su vida. Además, indicó que “de esta pandemia hay que salir con servicios públicos más fuertes y pensados para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

13.08 p. m. Incrementa la cifra de sanitarios contagiados con coronavirus

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Sanidad, el número de profesionales sanitarios infectados incrementó en 1.253, es decir, un total de 41.239 están contagiados. Esto supone un 18,5 % del total de casos confirmados en el país.

12.55 p. m. Fernando Simón detalla sobre la salida a las calles

Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, explicó que “si una persona sale a hacer deporte por la mañana y luego es el padre que va a dar un paseo con el niño”, no existe una “incompatibilidad” entre ambas. Esto debido a que existen familias monoparentales “en los que la misma persona va a hacer ambas actividades”.

12.50 p. m. Agentes de la Guardia Civil son dados de alta por teléfono

La Asociación Unificada de la Guardia Civil denunció que “gran cantidad de agentes” infectados por COVID-19 y que están de baja o en cuarenta han sido dados de alta por teléfono por personal sanitario del cuerpo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, recoge Efe.

12.45 p. m. Cifras de coronavirus en la Comunidad de Madrid muestran una tendencia a la baja

En las últimas 24 horas, en la Comunidad de Madrid se han registrado 46 fallecimiento por coronavirus, la cantidad más baja desde el 12 de marzo, según informa Sanidad. En el último día, el número de contagios fue de 658, un 62 % más que los 406 infectados del jueves.

12.40 p. m. Prohibido hacer deporte en centros de mayores

La orden que permite salir desde el 2 de mayo hace énfasis en que queda prohibida la práctica de deporte individual y los paseos de los residentes de centros sociosanitarios de mayores. Esto debido a que “en el momento actual de la crisis sanitaria, y con el fin de proteger uno de los colectivos más vulnerables, en esta fase no se contempla” las actividades para residentes.

12.28 p. m. Se vienen realizando pruebas de descarte a sanitarios

Simón expresó que se están haciendo pruebas “a muchos de ellos [sanitarios] y algunos son personas que iniciaron síntomas hace bastante tiempo. Sabemos que no son nuevos casos y que un gran número de ellos se están detectando con pruebas serológicas”.

12.25 p. m. No existe confirmación de relación entre coronavirus y shock pediátrico

Fernando Simón indicó que, hasta el momento, no existe la confirmación de la asociación entre el coronavirus y shock pediátrico. Asimismo, sobre la relación entre erupciones cutáneas y coronavirus, tampoco se ha determinado una asociación.

12.09 p. m. Balance del coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó la situación actual del coronavirus en España: “Llevamos ya varios días con menos de trescientos fallecidos lo que es una buena noticia”. La cifra de curado ha tenido un incremento del 2,5 % más que el último jueves.

12.04 p. m. Permiten navegación en embarcaciones en fase de desescalada

Desde el lunes 4 de mayo queda permitido que propietarios accedan a sus embarcaciones para realizar mantenimiento y actividades de seguridad. Desde el 11 de mayo se podrá navegar en grupos reducidos y con extremas medidas de higiene, señala Efe.

11.50 a. m. Se ralentiza la tramitación de los ERTE por incremento de solicitudes

“Hoy hemos conocido la noticia de que la avalancha de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo presentados ha causado un atasco en la tramitación de las solicitudes colectivas de prestación por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, señalan desde el Comité de seguimiento del COVID-19 constituido por la Federación Regional de Empresarios de la Construcción.

11.33 a. m. Comienza la clausura del hospital de Ifema

En este instante inicia el acto de clausura del hospital de Ifema, en Madrid, en el que fueron atendidos 4.000 pacientes con COVID-19.

11.16 a. m. Actualización de las cifras del coronavirus en España

De acuerdo con la actualización de datos del coronavirus en España por parte del Ministerio de Sanidad, se han notificado 215.216 casos confirmados mediantes pruebas PCR. Han fallecido 281 personas en el último día, lo que eleva la cifra a 24.824, mientras que 114.678 están curados.

11.13 a. m. Asuntos Económico indica que se optó por la previsión más prudente

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, señaló: “Hemos optado por la previsión más pesimista, más prudente [...] y por tanto la previsión tiene un cierto margen en el proceso de desescalada, pero esperamos que termine en el curso del mes de junio y que no haya que dar ningún paso atrás”.

10.55 a. m. El coronavirus no puede ser una excusa más de “precariedad y desigualdad”

El presidente Pedro Sánchez expresó a través de su cuenta de Twitter que la crisis sanitaria por el coronavirus “no puede volver a ser la excusa para más precariedad y desigualdad”.

10.49 a. m. España ha tenido que ejecutar medidas de contención “más fuertes”

Nadia Calviño expresó que “la pandemia nos ha afectado más que a otros países y ha requerido de medidas de contención más fuertes”. Por ese motivo, indicó, el impacto será más fuerte. “Me gustaría poner el énfasis en que nuestra previsión es que la economía se empiece a recuperar en el segundo trimestre del año con un crecimiento intenso en 2021”.

10.46 a. m. El pacto para la reconstrucción es “un reto inédito”

Respecto al pacto para la reconstrucción, la ministra Calviñó señaló que nos encontramos ante “un reto inédito y una posibilidad de abordar juntos un nuevo modelo productivo en un marco fiscal más justo, retos como el cambio climático y el demográfico, que requieren el máximo acuerdo en el ámbito parlamentario”.

10.43 a. m. Queda prohibido el uso de vehículos motorizados

De acuerdo con la orden publicada este viernes en el BOE sobre las salidas desde el 2 de mayo, queda prohibido el uso del “vehículo motorizado o el transporte público” para trasladarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar actividad física no profesional al aire libre en el periodo que dure el estado de alarma por el coronavirus.

10.33 a. m. Más de 138 millones de euros para combatir la COVID-19

El Gobierno ha cifrado en 138.923 millones de euros el impacto de las medidas establecidas para hacerle frente a la COVID-19. Además, detalló que se destinarán 17.894 millones para los cambios de expedientes de regulación temporal de empleo. Incluso, algunas de las principales medidas de gastos suman 28.403 millones, indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

10.08 a. m. España tendrá un incremento del gasto del 51,5 % del PIB

La ministra Montero señaló que se prevé un incremento del gasto del 51,5 % del PIB, es decir, un incremento de cerca de 10 puntos porcentuales respecto al gasto del año pasado. “Un aumento del gasto temporal necesario para abordar esta crisis sin que nadie se quede atrás”. El déficit público se incrementará hasta el 10,34 % del PIB, mientras que los ingresos tendrán una caída de 25.700 millones respecto al 2019.

09.58 a. m. Este 2020 la economía española tendrá una caída histórica

El Gobierno ha previsto que la economía sufra una caída histórica del 9,3 % y que se recupere en un 6,8 % en 2021. Respecto a la tasa de paro, se espera una subida de hasta el 19 % este año, y una tasa del 17, 2 % el próximo, indicó Calviño.

09.36 a. m. Reforzarán la protección de víctimas de violencia de género

Este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la medida para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Se detallan como esenciales los servicios de atención a víctimas como el 016, los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros.

09.13 a. m. Sánchez no se ha comunicado con Ciudadanos

“El señor Pedro Sánchez no me llama desde hace 15 días”, indicó Arrimadas, líder de la formación Ciudadanos. “No tenemos ni siquiera la propuesta del señor Sánchez y por tanto no sabemos cuál será el sentido de nuestro voto”, refirió sobre la prórroga del estado de alarma.

09.12 a. m. Arrimadas critica al Gobierno por el plan de desconfinamiento

En entrevista a RNE, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, expresó que comprende la realización de un plan de desconfinamiento, pero reprochó al Gobierno por no haber llegado a un consenso. “Todo parece muy improvisado, es evidente que es una gestión difícil [...] pero se está haciendo sin mascarillas y sin datos”.

09.07 a. m. Cierre del hospital de Ifema

El hospital de campaña de Ifema cerrará este viernes 1 de mayo con un ato de solemnidad para homenajear a los sanitarios y a los más de 4.000 pacientes atendidos durante la pandemia.

08.50 a. m. Se debe evaluar recomendaciones del comité científico

Pepe Álvarez opinó que en el escenario actual del país, es necesario que se tomen en cuenta las recomendaciones del comité de científicos que asesora al Gobierno pensando en que la desescalada sea “un proceso irreversible”, ya que de suceder lo contrario se entraría a un panorama “peor” para las empresas.

08.45 a. m. Consideran prudente la intervención de la UE

Unai Sordo también comentó que los ERTE no pueden ser los que protejan el empleo en las empresas, por lo que tendrá que ejecutarse “un fortísimo plan de activación económica” con intervención de la Unión Europea.

08.41 a. m. Sindicatos piden actuación del Estado

Unai Sordo, líder de CC.OO., informó durante entrevista en RNE: “Se está demandando una actuación decidida por parte del Estado y que hay que pensar en la política fiscal que se ha llevado y tiene que llevar en el futuro”. Esto en referencia a que “hay siete millones de personas ahora mismo con algún tipo de renta por sustitución”.

08.40 a. m. Sindicatos llegan a acuerdo sobre desempleo

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha señalado en RNE que han conseguido “en parte una red de derechos” para evitar un nivel de desempleo mayor, teniendo cerca de 4 millones de trabajadores en los ERTE.

08.36 a. m. Hospital de Ifema cerrará sus puertas

Está previsto que para este viernes 1 de mayo, el hospital de Ifema cierre, de acuerdo con el anuncio del pasado miércoles de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

08.27 a. m. Las viviendas representan lugares de alto riesgo

Salvador Tranche también explicó que las viviendas son lugares de riesgo elevado, por lo que los sanitarios que atienden a pacientes a domicilio tienen que tomar muchas precauciones. De igual modo ocurre con las residencias.

08.25 a. m. No se cuenta con pruebas diagnósticas de coronavirus

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha explicado que es importante contar con pruebas de diagnóstico de coronavirus para tener resultados rápidos, cosa que, “a día de hoy no lo tenemos”. Refirió también que hay un colectivo “muy amplio de pacientes crónicos” e, incluso, pacientes que han muerto solos en sus casa, “algo muy preocupante”.

08.22 a. m. Instan a la prudencia por la relajación de medidas

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Salvador Tranche, indicó en entrevista con RNE: “Está claro que necesitamos medidas que relajen el confinamiento, pero tenemos que seguir siendo prudentes porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia”.

08.12 a. m. Horarios para paseos y actividad física

La nueva disposición indica que la salida para realizar actividad física y paseos será permitida de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 horas. Además, con esta nueva orden, que rige desde el 2 de mayo, queda modificada la de salida de niños, por lo que estos podrán salir de 12.00 a 19.00 horas, durante una hora, solo acompañado de un adulto y a un kilómetro de distancia máxima.

08.10 a. m. BOE publica regulación para salida en franjas horarias

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica las franjas horarias para la salida de mayores y niños, en la que, además, se establece que debe haber una distancia mínima interpersonal con otras personas de al menos dos metros. También se determinan las condiciones para hacer actividad física desde el 2 de mayo.