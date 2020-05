Últimas noticias Créditos a la palabra [EN VIVO] | El aumento de casos por COVID-19 en México ha generado que el gobierno de federal decidiera entregar un apoyo económico de 2 mil pesos a las pequeñas y medianas empresas.

La conferencia fue encabezada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y se realizó EN DIRECTO desde el Palacio Nacional, horas antes del informe técnico del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

Sigue la conferencia del informe sobre los créditos a la palabra por coronavirus en México desde el Palacio Nacional a cargo de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

18:50 Quedarse en casa

La secretaria de Economía hace un llamado a todos los mexicanos para que permanezcan en casa y poder vencer las fases y semanas más críticas del coronavirus.

18:35 Homenaje a personal de salud

Como se ha vuelto costumbre, todos los presentes en el Palacio Nacional detienen la conferencia para ponerse de pie y aplaudir en honor a todos los trabajadores y personal de salud que luchan en los hospitales contra el coronavirus.

18:27 Acciones para reactivar la economía desde el Infonavit

Si las empresas en las que laboran los trabajadores han entrado en un paro técnico, el Infonavit ofrece entre 25 y 50 % de reducción en pagos mensuales. Asimismo, se otorgará una prórroga de tres meses para efectuar los pagos.

18:22 Pasos para aplicar al crédito solidario a la palabra

El director general del IMSS recuerda todos los pasos para que los pequeños y medianos empresarios solidarios puedan aplicar al crédito para aquellos que no despidieron a sus trabajadores en el primer trimestre del 2020.

18:18 Director del IMSS llega tarde a la conferencia

Zoé Robledo sorprendió en conferencia de prensa al llegar varios minutos tarde, por lo que la secretaria de Economía tuvo que volver al primer bloque de información.

18:15 Préstamos personales en el ISSPE

Hasta la fecha, son 165.765 personas registradas que buscan obtener un préstamo personal en el ISSPE. Del total, 82.087 han solicitado un prestamos ordinario, 79.216 uno especial y 4.462 un conmem.

18:11 Ausencia de Zoé Robledo, director del IMSS

Graciela Márquez Colín explicó que hoy no podrán entregar el informe diario de créditos solidarios ante la ausencia de Zoé Robledo. Asimismo, debido a que es el Día del Trabajo, los bancos no trabajan y no pueden tener la data disponible.

18:08 Avance de colocación de créditos a la palabra

La secretaria de Economía indica que hasta la fecha se han aprobado 721.906 créditos solidarios a la palabra de una meta estimada de un millón de créditos, por lo que indicó que están bastante cerca de alcanzar los objetivos planteados.

18:04 Inicia la conferencia de créditos a la palabra

Graciela Márquez Colín, secretaría de Economía de México, se dirige a los ciudadanos mexicanos en sus casa y a los reporteros presentes en Palacio Nacional para dar inicio a la conferencia de prensa vespertina.

¿Qué son los créditos a la palabra de 25 mil pesos?

Como parte de los apoyos por la crisis sanitaria que atraviesa México, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará un millón de créditos a la palabra por un monto de 25 mil pesos; los cuales serán entregados a partir de mayo.

¿Cómo se distribuirán los créditos a la palabra de 25 mil pesos?

Los créditos se distribuirá de la siguiente manera:

50% en municipios de zonas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey.

30% serán para 86 municipios del sur sureste del país.

20% en el resto de la República mexicana.

Los créditos se pagarán a un plazo de tres años y un periodo de gracias de tres meses, es decir lo beneficiados podrán empezar a pagar a partir del cuarto mes.

¿Quiénes podrán acceder al crédito a la palabra de 25 mil pesos?

Los requisitos indispensables para acceder al crédito de 25 mil pesos son:

Estar inscritos en el padrón de la Secretaría de Bienestar.

Se tomará en cuenta las zonas más afectadas en su economía.

¿En qué bancos serán pagados los créditos a la palabra de 25 mil pesos?

Los bancos que servirán como intermediarios para el pago de los créditos a la palabra son Banorte, Banco Azteca y Santander.