Las liberaciones de presos por la expansión del nuevo coronavirus en Argentina han causado malestar entre muchos de sus ciudadanos, sobre todo entre los familiares de víctimas de violencia y abuso sexual al ver la posibilidad de que sus agresores estén entre los beneficiados.

Tal es el caso de Pablo, un hombre de Bahía Blanca cuyo hijo fue ultrajado cuando tenía 7 años. El abusador, José Luis Andersen, recibió 20 años de prisión en 2018, pero su abogado apeló y la condena no está firme. Ahora, en plena emergencia por el coronavirus, el perpetrador solicitó que se le brinde arresto domiciliario, algo que causó preocupación en la familia de la víctima.

Andersen era catequista en una capilla del lugar. “De 7 noches, 5 venía a comer a mi casa. Éramos familia. Y se abusó de mi confianza. (…) Y si lees la causa, lo que le hizo al nene... Leés eso y ves cómo la está pasando el nene ahora... Está cada vez peor”, relató Pablo en un programa de Radio La Brújula 24 de Argentina.

"Ahora él ya pidió poder salir con prisión domiciliaria, esto no puede ser, ha tomado un tinte de locura total. Esto se va a complicar mucho y es un aviso a los jueces. ¿En qué sentido? En el tiempo de los militares había cuadrillas de civiles que cazaban gente. Y ahora, si no hay justicia, vamos a tener que salir a cazar gente. No queda otra. No es la manera”, afirmó el padre de familia.

“Los tiempos de la justicia son una locura total, él tiene un hilo de esperanza. Por eso, el que avisa no traiciona, los que se tienen que poner los pantalones son los fiscales y los jueces", sentenció Pablo.

Argentina registra hasta ahora 4.127 infectados por el nuevo coronavirus.