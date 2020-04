Servicio de Administración Tributaria de México ofrece facilidades en la presentación de la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha realizado un llamado a la paciencia entre los contribuyentes después de informar la prórroga en la presentación de la declaración anual para personas físicas hasta el 30 de junio.

Además, ha resaltado el uso de la aplicación SAT ID para agilizar el proceso desde casa. Así, en fechas como el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo, la población podrá utilizar el aplicativo y de ese modo facilitar los trámites.

Según expresó el administrador central de Servicios al Contribuyente del SAT, Javier Portugal, el plazo para la entrega de la declaración anual vencía, originalmente, el jueves 30 de abril. Cabe resaltar que, el funcionario destacó que la dependencia da prioridad a la tramitación de la firma electrónica y contraseña.

Es debido a ello que desde el inicio de la fase tres de propagación del coronavirus en México, se ha puesto a disposición del contribuyente la aplicación SAT ID, para crear o renovar la contraseña en aproximadamente 10 minutos, la cual es la llave para realizar el trámite antes mencionado.

Durante los primeros días en los que el aplicativo entró en funcionamiento recibieron alrededor de 90.000 y 100.000 solicitudes. Actualmente reciben cerca de 216.000.

El administrador expresó que es importante que los ciudadanos entiendan que la generación de la contraseña puede hacerse ahora desde casa. Además, exhortó a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales de la dependencia.

Atención personal en el SAT

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria enfatizó en que no se le negará la atención a las personas que no estén familiarizadas con la tecnología o que no cuenten con los implementos para generar la contraseña desde casa.

“Aquel adulto o quien no tenga esta posibilidad, precisamente por eso se dio la prórroga, y una vez que se tenga más flexibilidad en medidas de salubridad, se les podrá dar el servicio en las oficinas o módulos de atención”, expresó.

El SAT brinda atención en 55 oficinas desconcentradas en todo el país azteca, a través de 81 módulos tributarios de un total de 109.