México: hombre ofrece sus artesanías a cambio de comida [FOTOS]

En México, un artesano oriundo de Oaxaca intercambia sus productos por comida para alimentar a su familia ante la falta de empleo por la cuarentena del coronavirus.

El hombre identificado como Rafael Vega apareció en las redes sociales con un letrero “Cambio artesanías por despensa”. El mensaje se hizo viral en redes y personas solidarias no dudaron en apoyarlo.

“Estábamos encerrados en casa como las autoridades han dicho, pero se nos acabó el recurso económico y nos tuvimos que ver en la necesidad de hacer esto, intercambiar, un trueque, intercambiar nuestra mercancía, nuestras artesanías por un poco de comida”, señaló Vega.

En tan sólo 24 horas, Rafael pudo juntar despensa para alimentar a su familia por los próximos 15 días. (Captura: Televisa)

Según informó el medio Televisa, Rafael no ha salido a vender su mercadería por varias semanas, hecho que ha causado que no tenga el dinero suficiente para comprar sus productos de primera necesidad.

Fue tanta la difusión en las redes sociales que la ayuda comenzó a llegar y no precisamente como trueque, ya que varios ciudadanos acudieron al lugar para regalarle despensas y otras a comprar artesanías.

El artesano estuvo en aislamiento social por varias semanas pero se les acabó el dinero para comer. (Captura: Televisa)

“Estábamos así y en la mañana pasó un oficial, me tomó una foto, la envió no sé a dónde, se hizo viral, empezó a llegar la ayuda, más gente me tomaba más fotos y las enviaba a sus demás contactos, amigos, se hizo un poco más grande, la ayuda empezó a llegar, a llegar, a llegar y fue bastante. Ayer fueron como unas 50, 60 personas y ahorita han llegado como unas, unas 20 personas más o menos”, declaró a Noticieros Televisa, el artesano.

En tan solo 24 horas, Rafael pudo juntar despensa para alimentar a su familia por los próximos 15 días. Dice que venderá por unos días más y después se resguardará nuevamente.