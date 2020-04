Prueban eficacia de la famotidina, medicamento para úlceras, contra la COVID-19

Un artículo de la revista Science reveló que pacientes contagiados de coronavirus que consumían famotidina, un medicamento utilizado por las personas que padecen de úlceras y acidez estomacal, presentaron menor deterioro de su salud, hecho que motivó a la prueba de esta droga para combatir los efectos del virus.

Este hallazgo fue por iniciativa del médico Michel Callahan del hospital de Massachusetts. El galeno especialista en enfermedades infecciosas detectó, mientras trabajaba en China, que había pacientes contagiados con el virus que padecían de problemas estomacales, por lo que consumían famotidina.

Callahan se enteró de esto luego de consultar 6212 registros sanitarios de pacientes. El resultado fue que, de este grupo de personas, la tasa de letalidad era del 14 %, menor al 28 % de los demás pacientes que no consumían famotidina.

Sin embargo, el artículo aclara que esto no es estadísticamente relevante. Las aplicaciones de la famotidina para combatir el medicamento no se conocían públicamente hasta la difusión hecha por Science, donde se explica que los investigadores preferían no causar falsas expectativas en los pacientes.

“Si hablamos de esto con las personas equivocadas o demasiado pronto, el suministro de medicamentos se iría”, remarcó para la revista Kevin Tracey, ex neurocirujano a cargo de la investigación en el sistema hospitalario. Sin embargo, en Estados Unidos ya se han probado medicamentos sin ninguna discreción.

Por otro lado, no se podrá determinar la eficacia del medicamento hasta culminar las pruebas de los investigadores. Además, debe descartarse la posibilidad de que las personas sufran efectos secundarios a partir del consumo de hidroxicloroquina, usado también en los experimentos.

Coronavirus en el mundo

El reporte de la Organización Mundial de la Salud actualizado hasta el último martes 28 de abril indica que el total de casos acumulados en el mundo es de 2 954 222. Los continentes más afectados son Europa, con 1 386 693, y América, con 1 179 607 en total.

En Estados Unidos, el número de contagios acumulados llegó a 960.916, mientras que México se encuentra sexto en la lista de países afectados con un total de 16.752 personas infectadas. Esta situación ha motivado la restricción de actividades no esenciales en todo el Estado azteca.