La pandemia del coronavirus ha desnudado la discriminación hacia el personal de la salud. En México, los médicos y enfermeras no solo evitan contagiarse, también han tenido que sortear agresiones de sus vecinos, a algunos los han retenido en su casa, les han impedido el paso o se han negado a rentarles.

Como el caso del enfermero Iván Portillo Araujo de 27 años, quien denunció a través de las redes sociales que el domingo 26 de abril por la noche, cuando regresaba a su hogar tras cumplir su turno en el Sanatorio San Francisco, su arrendataria le pidió que se vaya del cuarto que le rentaba, pues temía que la contagiara de COVID-19.

“Me mandó un mensaje por WhatsApp la señora que me rentaba, pidiéndome que le desalojara el departamento, que ya no me podía rentar porque soy enfermero… ella se imaginaba o piensa que voy a estar en contacto con pacientes con coronavirus”, sostuvo.

Ivan denunció a través de Facebook que su arrendatario lo desalojó por ser enfermero. (Foto: Captura)

Ivan relata que el mensaje lo dejó indignado y angustiado; sin embargo, al difundir su caso en las redes sociales, varias personas se pusieron en contacto con él y le ofrecieron quedarse en el albergue Casa “Héroes con Bata”, el cual fue creado especialmente para el personal de salud de cualquier hospital.

El joven pidió a la población que sea consciente de la situación que atraviesa el mundo ante la pandemia por coronavirus y comprender que el personal de salud arriesga su vida para salvar a pacientes con esta enfermedad.

El joven enfermero recibió la ayuda del albergue Casa “Héroes con Bata”. (Foto: Captura)

Ante la crítica situación de la COVID-19, personal médico, enfermeros, camilleros, entre otros trabajadores de salud han recibido algún tipo de discriminación por tener contacto con pacientes en varias partes del mundo.

La Casa “Héroes con Bata”, es un albergue para trabajadores de ISSSTESON y del sector salud en México, que desean cumplir un autoaislamiento ante la contingencia por la COVID-19.