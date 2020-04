Colombia: grupo de personas ataca a médico y destrozan su camioneta blindada [VIDEO]

Durante la pandemia por el nuevo coronavirus que se vive en Colombia, un conjunto personas golpearon a un médico cirujano en la ciudad de Bogotá. Además, trataron de romper los vidrios de su camioneta blindada en medio de una manifestación.

El profesional de la salud fue identificado como Iván Santos, quien manifestó que cuenta con autorización para ir a tratar a sus pacientes, pero mientras conducía por la capital se encontró con una turba enojada que se abalanzó sobre él.

PUEDES VER Turquía: mujer falleció tras caer de un barranco cuando celebraba el fin de la cuarentena

“Me bajé a decirles que soy médico y que tengo que pasar. Me cogieron por lo menos ocho personas a golpes. Me pegaron con palos y me tocó defenderme”, expresó el doctor.

En la grabación, la víctima menciona que los atacantes también destrozaron el vehículo en el que iba junto a su esposa, pero que debido a que la camioneta es blindada no lograron romper los vidrios.

“Mi carro lo destrozaron completamente, y pido que me ayuden a divulgarlo”, cuenta Santos, y afirma que entre los individuos que bloqueaban la avenida había varios sujetos de nacionalidad venezolana, “que dicen que no responden a las leyes colombianas”.

Por otra parte, el medio CM & Noticias estuvo en el lugar de los hechos consultando, entre otras acciones, por lo sucedido con el médico, y distintos manifestantes contestaron que el hombre presuntamente les quería “arrollar” con el auto para pasar el cercado.

Asimismo, las autoridades policiales tuvieron que intervenir para despejar la vía y esparcir a los protestantes, por lo que fue necesaria la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).