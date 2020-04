Argentina: liberan a preso debido al coronavirus y horas después lo capturan por robar [VIDEO]

La liberación de los presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles desata controversia en la sociedad argentina. Por tal motivo, el rechazo a la medida se hace más fuerte cuando delincuentes que salen de la cárcel vuelven a delinquir.

Federico Benvenuto, de 33 años, salió el martes 21 de abril de la cárcel de Marcos Paz en Argentina. Sin embargo, su tiempo en libertad solo fue cuestión de horas, pues el miércoles 22 por la tarde, la Policía lo encontró robando un negocio y lo detuvo.

Apenas unas horas después de que la Sala III de Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aprobase su liberación del penal, Benvenuto volvió a delinquir. Eran las 4.20 p. m. del miércoles, cuando ingresó a una heladería ubicada en la avenida Rivadavia y se llevó la ganancia del día, 620 pesos.

Tras perpetrar el asalto, los efectivos que circulaban la zona observaron al delincuente que huía del lugar, dando empujones a los peatones. Los oficiales lo persiguieron y lo alcanzaron en la intersección de las calles Yatay y Lezica, según Infobae.

La Policía se llevó una sorpresa cuando lo revisaron y encontraron en uno de sus bolsillos un oficio donde figuraba que había sido liberado de la cárcel por la propagación del coronavirus.

“Qué me importa que me lleven preso, ayer (por el martes) salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llévame, igual mañana (por el jueves) me voy de nuevo”, dijo el delincuente a los oficiales.

Entre sus antecedentes se enumeran más de 15 causas penales por robo a mano armada, lesiones y otras en Argentina entre los años 2014 y 2019.