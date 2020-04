El presidente de Estados Unidos aseguró que ha visto evidencias que le hacen “confiar” en que el coronavirus sí tuvo como origen un laboratorio en Wuhan. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump dijo también que China pudo haber detenido la propagación de la COVID-19, pero no lo hizo.

Los comentarios de Trump fueron realizados horas después de que los servicios de inteligencia anunciaran su conclusión sobre que el SARS-CoV-2 “no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente”.

Durante una conferencia, un periodista le preguntó al presidente: “¿Ha visto algo en este momento que le brinde un alto grado de confianza en que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen de este virus?”

A lo que Trump respondió: “Sí, lo he hecho”. No obstante, agregó que no puede detallar cuál es esa evidencia.

“No puedo decirte eso. No tengo permitido decírtelo”, indicó.

Comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

En un anuncio enviado el 30 de abril, la dirección determinó que el nuevo coronavirus “no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente”. Con este conclusión, los servicios de inteligencia descartaron cualquier teoría sobre la manipulación del virus.

“La Comunidad de Inteligencia también está de acuerdo con el amplio consenso científico de que el virus COVID-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente", sentenció.

No obstante, aseguró que continuarán “examinando rigurosamente la información” para determinar "si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan”.