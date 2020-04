Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy jueves 30 de abril de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy jueves 30 de abril de 2020

PUEDES VER AMLO nombra a Horacio Duarte como nuevo director de la Administración General de Aduanas de México

Temas conferencia mañanera AMLO hoy miércoles 29 de marzo de 2020

Nuevas conferencias son anunciadas por AMLO

El Presidente de México comunicó que a partir de la próxima semana, y durante todos los días, se realizará una conferencia con la secretaria del Bienestar. La finalidad será informar sobre los programas sociales del gobierno.

“Vamos a tener de 6 a 7 lo de los créditos, hasta que se entregue el último de los 3 millones, sobre todo para que la gente nos ayude con la información. De 7 a 8, salud, informado sobre si hay camas, si rechazan a los enfermos, sobretodo estar constantemente informando como lo hemos hecho. Y de 8 a 9 todo sobre los programas del bienestar; va venir la secretaria del Bienestar para ver cómo van los programas sociales", aseguró al respecto.

AMLO refuerza Aduanas

Andrés Manuel López Obrador se refirió sobre la corrupción en las aduanas y afirmó que ordenó a los titulares de Marina y Sedena a reforzar la seguridad en las aduanas y puertos del país azteca.

“Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas, una es el influyentísimo, que desgraciadamente aún impera en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales, y la otra fuerza es la delincuencia común, la delincuencia del cuello blanco y la delincuencia común, a eso hay que enfrentarse en aduanas y puertos.”

AMLO se refiere a deudores del SAT

Según expresó el Presidente, la directora del Servicio de Administración Tributaria le informó que las empresas que presentan deudas de impuestos se han acercado a la oficina mencionada para regularizar su situación fiscal.

“Hay disposición de deudores de ponerse al día, eso fue lo que me informó la directora del SAT, y lo están haciendo, se los agradecemos muchos. No es amanezca, ni siquiera advertencia, es de responsabilidad decir que si existen adeudos tiene que procederse, es la norma que aplica en todo, si yo tengo conocimiento de actos de corrupción, de inmediato a la fiscalía.”, expresó.

Se analiza el regreso a actividades productivas con Canadá y Estados Unidos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador viene analizando el reinicio de actividades productivas en relación a Estados Unidos y Cánada, puesto que ambos países “no pueden iniciar si no inician las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos.”

“Hasta la industria bélica estadunidense se abastece de partes que se construyen en México; desde luego la industria automotriz, no solo son empresas grandes, hay muchas empresas pequeñas, eso requiere de planeación, de hablar con los empresarios, de definir protocolos, definir calendarios, el proceso de apertura.”, agregó AMLO.

AMLO presentará nueva proyección sobre coronavirus

Andrés Manuel López Obrador reveló que el jueves presentarán una nueva proyección sobre la situación del avance del coronavirus en México. El mandatario destacó la posibilidad de comenzar a regresar a las actividades de manera progresiva, en los municipios dónde no hay casos registrados.

“Yo estoy optimista porque está sucediendo esto (baja movilidad), me presentaron el informe, si seguimos así, habría posibilidad de cumplir con lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo en algunas regiones del país (...) en esos municipios reiniciar las clases, regresar a clases y a la normalidad en esos casos”.

AMLO agradece a contribuyentes por recaudación fiscal

El mandatario se tomó un momento para agradecer a los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones en relación a los impuestos, lo que ha permitido un aumento en la recaudación fiscal de este año.

"El pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación pero afortunadamente no va a ser así, tengo el reporte hasta el 26, faltan pocos días para el cierre del mes y vamos a estar arriba en términos reales de los que se recaudó en el mismo periodo el año pasado (...) Muchas gracias a todos los contribuyentes; esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos ni privilegios fiscales y espero que así continuemos; de ahí salé para los créditos, para las pensiones, para todo”.

La postura de AMLO ante las denominadas “fake news”

Andrés Manuel López Obrador destacó que “la prensa se regula con la prensa”. Es por ello que ha rechazado mecanismos para la regulación de medios o redes sociales. AMLO resaltó, además, el poder que tienen estas plataformas, las mismas que le han permitido ejercer su derecho de réplica.

“Si tu propuesta es que no haya noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie qué no se aplique la máxima del hampa del periodismo, ¡no! eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación les serviría a los conservadores que están de mal humor”, refirió al respecto.

AMLO se pronuncia sobre el Día del Trabajo en México

El Presidente de México aseguró que el próximo 1 de mayo, en el que se conmemora el Día del Trabajo, su gobierno fijará una postura laboral. Al respecto, mencionó que “va a representar al gobierno de la república Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, ella va a dar el discurso, pasado mañana se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México”.