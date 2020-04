Una mujer de Chicago (Estados Unidos) continúa con su labor como médica en la sala de emergencias de un hospital durante la pandemia del nuevo coronavirus, a pesar de sus 34 semanas de embarazo. La profesional defiende la labor de otras madres como ella que atienden la emergencia, pues dice que no eligieron la situación en que se encuentran.

Taylor Poynter comparte en Instagram su experiencia atendiendo a pacientes mientras espera a su bebé. Ella aclara que no busca con ello ser reconocida por su trabajo. “Publicamos para recordar nuestro embarazo, nuestra experiencia, nuestro tiempo con nuestros pequeños. Publicamos estas fotos para encontrar la risa en el caos, para celebrar en medio de la ansiedad y el miedo”, escribió.

“Independientemente de la etapa de embarazo en la que se encuentre, ninguna mujer quiere verse así: cansada y sudando con brotes de piel de nuestras máscaras", relató la profesional a la cadena NBC de Estados Unidos.

También hubo comentarios acusando a Poynter de arriesgarse a sí misma y al bebé en medio de la pandemia del coronavirus. Ella responde que las mujeres embarazadas que atienden esta emergencia no escogieron dicha situación.

“Algunas de nosotros somos la principal fuente de ingresos, no podemos quedarnos en casa. A algunas mujeres se les dice que no se les permite trabajar debido al embarazo, y luego se les dice que no pueden usar su tiempo libre remunerado", explicó en una publicación.

“Bebé P y yo estamos aquí por ustedes, ustedes quédense en casa por nosotros”, recomendó la médica en Instagram.

Estados Unidos ha superado el millón de infectados por el nuevo coronavirus. Otro caso que graficó los sacrificios del personal sanitario en dicho país fue el de una enfermera que murió luego que le negaran la prueba de COVID-19 dos veces.