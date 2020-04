Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha sido criticado por no usar cubrebocas mientras brinda sus mensajes al país. Por eso, durante la conferencia matutina del 29 de abril, el mandatario se refirió a la razón detrás de esta decisión.

Desde Palacio Nacional, AMLO afirmó que el no acatar este medida de prevención ante la expansión del coronavirus obedece a una recomendación expresa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

De acuerdo al jefe de Estado, él solo obedece a lo indicado por el especialista y titular de Salud de México. Asimismo, pidió a los periodistas consultar con él sobre la explicación científica de esta acción.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo López-Gatell, le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso”, aseguró.

López Obrador respaldó a los gobiernos locales que han optado por declarar el uso obligatorio de cubrebocas, pero advirtió que se debe tener mucho cuidado de eliminar correctamente estos residuos.

¿Por qué López-Gatell no recomienda el uso de cubrebocas?

Durante la conferencia de prensa del último 27 de abril, Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que no existe evidencia científica concluyente sobre el uso de cubrebocas como forma de prevención del coronavirus.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también manifestó la misma preocupación que AMLO acerca de un mal procedimiento en la eliminación de estos residuos.

“Hay preocupación de que, si el uso de cubrebocas fuera masivo y se haga un mal procedimiento de eliminación, estos pueden acabar en el espacio público, en mantos de agua y en el mar, así pueden tener un impacto dañino en el medio ambiente”, aseveró.