“Acabaron con mi vida”: madre cubana denuncia muerte de su hijo por negligencia médica [VIDEO]

Una madre denunció que una presunta negligencia médica acabó con la vida de su hijo de 12 años en el Hospital Pediátrico Docente Centro Habana en Cuba. Al borde de las lágrimas, la mujer exigió justicia.

Liset Herrera utilizó las redes sociales para dar a conocer su doloroso testimonio. “Yo quisiera que ustedes pudieran ver cómo yo sufrí en ese Pediátrico; toda la noche mi niño con fiebre de 42 grados. Las doctoras estaban en un cuarto conectadas a Internet, mientras él convulsionaba”, contó en sollozos.

La madre explicó que el pequeño salió con su padre y regresó deshidratado. “Cuando mi hijo llegó al hospital lo metieron en una sala sabiendo que padecía del corazón y era asmático. Estas mujeres se despreocuparon, mi esposo oía sus risas”, relató.

Luego de ver el grave estado de salud de su pequeño, Herrera buscó con desesperación al personal médico en la sala donde estaban reunidos, pero le pidieron que esperara. “Me dijeron que tenía que esperar hasta que mi hijo mejore con los medicamentos, y yo veía que se estaba muriendo”, aseguró.

“Mi niño estaba sufriendo, lloraba y estas mujeres riéndose y contactadas a Internet. Ya no puede ser la misma mujer que antes porque acabaron con mi vida. Lo peor de todo es que mi niño me decía que no quería morirse, solo tenía 12 años”, dijo desolada.

La madre contó en Facebook que su hijo murió después de sufrir un paro cardíaco. “Se despreocuparon de mi hijo, le pusieron una inyección en vena y después le dio un ataque fulminante. Las estoy acusando, pero las están protegiendo”, denunció.