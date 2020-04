Una enfermera del Reino Unido falleció en brazos de su esposo a causa del nuevo coronavirus mientras esperaba la llegada de los paramédicos. Durante semanas, la mujer estuvo expuesta al virus mientras atendía a los pacientes con COVID-19 de un hospital local.

Laura Tanner, de 51 años, su esposo Kevin y su hijo de 13 años entraron en aislamiento el 19 de marzo, luego que los tres empezaran a exhibir síntomas relacionados al coronavirus. Los dos varones mejoraron, pero la salud de la mujer comenzó a deteriorarse, presentando una fiebre que alcanzaba los 40 grados.

Preocupado, Kevin llamó a los paramédicos, y uno de ellos le dijo que su esposa debía continuar en aislamiento, pues su respiración “no estaba tan mal”. Pero Laura solo empeoró.

El 1 de abril, la mujer se levantó de su cama y bajó por las escaleras, algo que no había hecho en días. “Fui a revisarla y parecía que ella tenía un mal ataque de pánico. Ella luchaba por respirar y me pedía que la calmara”, relató su esposo al diario The Sun del Reino Unido.

PUEDES VER Argentina: la detuvieron por visitar a novio en cuarentena y mintió diciendo que fue abusada

Kevin llamó a emergencias y se sentó al lado de su mujer, cuya respiración se acortaba. “Sus ojos se achicaron y pude verlo, ella se fue y luego pasó”, comentó.

A los 10 minutos, los paramédicos llegaron. Casi dos horas después, dos de ellos confirmaron que la mujer había fallecido. “Laura era la más maravillosa, cálida y fantástica esposa y madre que pudiésemos haber deseado”, expresó Kevin.

PUEDES VER Argentina: mandan a prisión a sujeto que abusó de 11 mujeres en menos de cinco horas

El Reino Unido ha superado los 162 000 infectados y los 21 000 fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Otro caso que conmovió a aquel país fue el de una enfermera de 84 años que falleció por la COVID-19 tras dejar el retiro para ayudar en la lucha contra la pandemia.