“Tú no subes”: enfermero mexicano llora al ser discriminado en transporte por temor al coronavirus [VIDEO]

Los actos de discriminación y las agresiones contra el personal de salud por temor al coronavirus no cesan en México. Esta vez, un enfermero del estado de Nuevo León denunció que el chofer de transporte público rechazó su ascenso al bus por vestir su uniforme de trabajo.

Uziel Carranco, un joven enfermero, decidió hacer pública su denuncia a través de las redes sociales, luego de esperar por más de 20 minutos para que un transportista lo quiera llevar a su lugar de trabajo, según informó Televisa.

“Estoy súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las 9 y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad. No me quiso subir porque traigo el uniforme. Subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento… traía mi cubrebocas. Me dijo fuerte y claro “tú no subes”. Toda la gente se me quedó viendo, pero bueno… así es México. Qué más le podemos hacer”, narró Uziel.

En el clip se puede observar cómo va caminando por una avenida de la ciudad y destaca el sentimiento que le dio la acción que tomó el conductor en su contra, a pesar de llevar las medidas de protección que ha establecido la Secretaría de Salud, luego de la contingencia por la COVID-19.

El enfermero Uziel Carranco hizo pública su denuncia a través de las redes sociales. (Captura: Televisa)

Uziel dijo que no tenía más remedio que esperar otro camión para ver si lo quería subir, ya que no quería llegar tarde. El joven grabó su video mientras se limpiaba las lágrimas, pues se sentía mal por el rechazo del conductor.