Ecuador anuncia 663 muertes confirmadas y 1.138 “con sospecha de COVID-19” [VIDEO]

La ministra de Gobierno del Ecuador, María Paula Romo, actualizó este lunes 27 de abril la cifra de afectados por la pandemia del coronavirus, que arroja en total unas 1.801 víctimas fatales.

En una cadena nacional Romo aseguró que 663 son muertes “confirmadas” y 1.138 “defunciones con sospecha de COVID-19”; la enfermedad que es causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Romo apuntó que suman 23.240 casos confirmados y 25.052 descartados. Entretanto, 1.103 personas son consideradas recuperadas y 1.557 pacientes recibieron el alta hospitalaria.

Por su parte, Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, llamó a la población ecuatoriana a respetar el confinamiento, salir únicamente cuando sea estrictamente necesario y hacerlo con mascarilla.

“La pandemia no ha pasado, estamos en un proceso de simplemente disminución del número de casos (...) todos con la corresponsabilidad ciudadana vamos a vencer el coronavirus”, enunció Solórzano.

Coronovaris no es una enfermedad laboral

En una conferencia de prensa virtual la ministra de Gobierno fue cuestionada sobre la consideración oficial de cara a la próxima etapa de distanciamiento social, cuando algunos sectores puedan retomar sus labores.

“La COVID-19 no se considera una enfermedad laboral, no hay ninguna disposición al respecto y no se está considerando”, subrayó Romo.

“Semáforo” en Ecuador

En la víspera el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, explicó el funcionamiento del sistema de “semáforo” epidemiológico, una estrategia para el levantamiento paulatino y regulado de las restricciones contra el coronavirus.

Actualmente el país está en rojo, pero desde este lunes se flexibilizarán algunas medidas y progresivamente cada provincia y cantón pasarán a amarillo o verde.

“Tienen la última palabra. De ustedes depende el control de la disciplina y las medidas de protección para sus ciudadanos. Estimados alcaldes, cuentan siempre con nuestro respaldo para la decisión que tomen”, dijo Moreno.