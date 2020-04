7 noticias sobre el coronavirus que debes saber hoy lunes 27 de abril

La situación del coronavirus a nivel mundial tiene más de 2 900.000 casos en 185 países. Muchas de las muertes a causa de esta pandemia han tenido lugar en China, Italia y España. Estas son las principales noticias sobre la situación del COVID-19 en el mundo.

Alemania: millones de mascarillas chinas resultaron ser “todas basura”

China, país que ha logrado contener el brote del coronavirus, ha empezado a colaborar con otros países para combatir la pandemia. Es por eso que han empezado a donar mascarillas protectoras a varias naciones.

En Alemania, otro país que ha destacado por su accionar contra la COVID-19, recibieron unas 11 millones de mascarillas de China que resultaron ser “una basura”, según el diario local Der Spiegel

En una información revelada el viernes 24 de abril el dueño de la empresa importadora aseguró que los barbijos llegaron con los filtros en mal estado y con las cintas rotas. “Todas basura”, añadió.

Argentina: estuvo 15 días en coma, se recuperó y recibió el alta entre aplausos

Miguel Ángel Lacour estuvo 15 días en coma farmacológico y conectado a un respirador, después de ser diagnosticado con COVID-19. “Mike”, como es conocido por sus amigos, fue dado de alto este sábado 25 de abril y el equipo médico del Sanatorio Lomas de Argentina lo despidió con una emotiva ovación.

“Yo estaba perfecto, no tenía ningún síntoma de nada y creo que me contagié en un ascensor cuando bajé de una oficina de un piso 23 y apareció una gente vestida así como bajando a alguien y le pregunté si había un caso de COVID-19 y me dijeron que sí” declaró ante un medio argentino.

Mercado de Indonesia sigue vendiendo murciélagos pese a pandemia del coronavirus

Un mercado de Indonesia continúa vendiendo carne de murciélago, de perro y de otros animales salvajes a pesar del riesgo que representa su ingesta debido al avance del nuevo coronavirus, el cual se cree pudo originarse por el consumo de ciertas especies exóticas.

Los vendedores del mercado Tomohon Extrem Meat, en la isla de Sulawesi, siguen ofreciendo a restaurantes del lugar animales exóticos como el murciélago, indicando incluso que la pandemia del coronavirus no ha afectado su negocio. “De hecho… las ventas continúan. Siempre está agotado”, señaló Stenly Timbuleng, vendedor de estos animales, citado por el diario The Sun.

EE.UU: paciente con COVID-19 da a luz en estado de coma: se recuperó y conocerá a su bebé

Johana Mendoza estaba embarazada cuando contrajo el virus, de modo que fue hospitalizada de emergencia en el Hoboken University Medical Center de Nueva York. Allí su estado de salud se complicó y tuvo que ser intubada después de ser inducida al coma. Cuando despertó, esta semana, ya había dado a luz.

“La niña tenía 26 semanas así que para levantarme y no estar embarazada eso es… yo no sé cómo explicarle. Yo solo comencé a llorar en el hospital”, comentó la paciente, a quien le realizaron una cesárea. Agregó que una de las cosas positivas en todo este proceso “es que me dejan ver la niñita en una cámara en el hospital entonces la veo cada minuto”. Recién la podrá conocer el próximo julio.

EE:UU: Trump respalda al secretario de salud

El presidente Donald Trump desestimó el domingo informes que señalaban que estaba considerando destituir al secretario de salud Alex Azar, mientras aumentan las críticas sobre la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus.

“Los informes de que el secretario de salud Alex Azar va a ser ‘despedido’ por mí son noticias falsas”, escribió Trump en Twitter. “Están desesperados por dar una percepción de caos y confusión ante la opinión pública”.

Ecuador: Lenin Moreno deja la crisis en mano de los alcaldes

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, explicó este domingo 26 de abril el funcionamiento del sistema de “semáforo” epidemiológico, ideado como estrategia para el levantamiento paulatino y regulado en su país de las restricciones de confinamiento por el coronavirus (COVID-19).

Moreno, en un mensaje de radio y televisión, recordó que el próximo 4 de mayo comenzará una nueva fase en el combate contra la pandemia del coronavirus (COVID-19) con la aplicación de una estrategia de distanciamiento social mediante la que su gobierno busca reanudar algunas actividades laborales.

España: Autoridades mencionan que no se incumplieron las reglas durante la salida de niños

Las autoridades de España, en especial del Ministerio del Interior, se manifestaron este domingo y dejaron en claro que se cumplieron las medidas de seguridad sanitarias durante la salida de niños a las calles.

Durante el transcurso del día, las redes sociales estuvieron inundadas de imágenes y videos donde mostraban grandes aglomeraciones de familias en los espacios públicos para aprovechar el primer de día de salida de niños a las calles.