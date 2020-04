Nueva Zelanda le ganó la batalla al coronavirus, ¿cómo lo hizo?

“No hay transmisión (del COVID-19) generalizada ni no detectada en Nueva Zelanda (...) Hemos ganado esta batalla”, aseveró Jacinda Ardern, primera ministra del país. El anuncio fue realizado el lunes 27 de abril en una rueda de prensa en el cual dijo que el coronavirus está “eliminada”.

Nueva Zelanda registró 1.122 casos por la pandemia y hasta este lunes solo se reportó un caso nuevo de contagio. Además fueron19 personas en total quienes perdieron la vida debido a la enfermedad, de acuerdo a la información del portal de noticias Meganoticias.

Al igual que muchos países, el Gobierno neozelandés ordenó una cuarentena obligatoria de 4 semanas, a fines de marzo, que afectó a todo el territorio. Todos los negocios no esenciales fueron cerrados y además, se dispuso el cierre total de fronteras por la cantidad de tiempo mencionada.

Quedaron prohibidos los paseos, las playas y los parques marítimos desde el pasado 26 de marzo, así como las escuelas, oficinas, bares y restaurantes. Por otro lado, los residentes que llegaron a la isla desde el extranjero se sometieron a un estricto confinamiento y también pasaron por pruebas para detectar si eran portadores de la COVID-19.

Confinamiento en Nueva Zelanda. Foto: BBC.

Los efectivos policiales de Nueva Zelanda habilitaron un número especial para que los ciudadanos denunciaran a todos aquellos que incumplieran la cuarentena, lo cual fue bien recibido por la población.

Una excepción a la regla fue el ex ministro de Salud, David Clark, quien renunció al cargo luego de ser captado desacatando el distanciamiento social para disfrutar de un día de playa junto a su familia.

Se sumó a estas medidas la ventaja de la geografía del país, que favoreció el control del coronavirus, además de la baja población que alcanza alrededor de 4,8 millones de habitantes. Como la nación está conformada solo por islas el control de las fronteras no fue muy complicado.

Coronavirus en Nueva Zelanda. Foto: Notiamérica.

La lucha contra la COVID-19 está contenida, pero no significa que no existirán más contagios en todo el país, por lo que la primera ministra exhortó a Nueva Zelanda a “no bajar la guardia”. Por ello, el director general de Salud, Ashley Bloomfield, señaló que gracias a esta estrategia de eliminación y no de contención (porque es un virus muy “astuto”) sabrán de donde vienen los nuevos casos.

Gran parte de las empresas y restaurantes con delivery podrán reabrir sus puertas, ya que el país pasará de Fase 4 a Fase 3 de la pandemia a partir de este martes desde las 00 horas (hora local). Sin embargo, los centros comerciales, las reuniones masivas y gran parte de las escuelas permanecerán cerradas, al igual que las fronteras, puesto que Ardern señaló que no pueden "poner en peligro el trabajo y sacrificio de la población”.

Este país introdujo algunas de las restricciones más duras del mundo en viajes y actividades locales desde el principio de la pandemia, cuando solo registraba pocos casos.