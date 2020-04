En Argentina, dos padres, identificados como Silvina Guerrero y Franco Acosta, que trabajan para el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de la Rioja; se tuvieron que separar de su hijo de cuatro años para que no se infecte de coronavirus.

Según informó Clarín, Silvina labora atendiendo a las mujeres que están embarazadas, mientras que su pareja trabaja en la guardia con varios pacientes que podrían estar contagiados de la COVID-19.

Este hecho permitió que su hijo viva con el hermano de Silvina, Víctor, pero los padres del menor nunca pensaron que la cuarentena se extendería.

El citado medio indicó que en una videollamada el niño preguntó: “¿Cuándo pasan a buscarme, mami; esta noche o mañana?”

Ante este hecho, Franco Acosta señaló: “Ya no sé más qué hacer. Lo llamo por videollamada y luego soy yo el que se queda angustiado, triste. Entonces lo llamo por teléfono, pero su vocecita me queda repiqueteando. Decidí llamarlo menos o que lo haga mi mujer y después le pregunto todo a ella. A veces quiero ir a buscarlo y llevármelo, pero mi cuñado me hace entrar en razón”.

Por otro lado, el tío que cuida al pequeño, Víctor, decidió hacer un video para darle una sorpresa a su cuñado. “Él está bárbaro, no es que está triste y llora. No, para nada. Él no para un segundo, juega a la pelota, con los autitos, con los soldaditos, corre en un patio que tengo al fondo y se divierte con la prima”, señala.

Los padres del menor esperan que ya no haya una extensión más de la cuarentena por el coronavirus para que puedan ver a su hijo.