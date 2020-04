En el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa México por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las empresas de actividades no esenciales que suspendan sus labores para prevenir la expansión de la pandemia.

Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario detalló que las compañías que no hayan acatado la medidas ejecutadas por la Secretaría de Salud no serán obligarán a cerrar ni recibirán castigos alguno sobre sus impuestos.

“Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime. No hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada, convencer, persuadir, y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo”, expresó.

Por otro lado, AMLO manifestó que la mayoría de los beneficios monetarios serán destinados para las pequeñas y medianas empresas que hayan cumplido con las medidas preventivas planteadas durante la emergencia sanitaria. Esto con el fin de que se reactive la economía de México.

Empresas cuarentena México

¿Qué empresas no suspendieron sus actividades?

En el discurso presidencial, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que el 13 % de las empresas supervisadas se han negado a suspender sus labores por la cuarentena.

La funcionaria detalló que entre los negocios que siguen operando pese a la fase 3 de la pandemia del coronavirus, se encuentran: Andrea, Carnival, Coppel Bolim y entre otros.

“Más que la sanción económica es el exhorto a que se corrijan las malas prácticas por el bien de todos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, manifestó la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

Además, detalló que las principales industrias que no han cerrado sus actividades son las de industria automotriz con el 28 %, industria textil con el 17 %; comercio de productos no esenciales con el 15 %; y otros (industria tabacalera, calzado, construcción) con 11 %.