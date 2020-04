El papa Francisco presidió la misa en la Casa Santa Marta en el Vaticano en el tercer domingo de Pascua, sin fieles y con poca audiencia, como se ha hecho costumbre en medio de la pandemia del coronavirus.

Y una vez más el sumo pontífice dedicó sus oraciones a las personas afectadas por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que deja casi tres millones de contagiados y más de 205.000 fallecidos.

"Muchas veces hemos oído que el cristianismo no es sólo una doctrina, no es una forma de comportarse, no es una cultura. Sí, es todo eso, pero más importante y primero y principal, es un encuentro", dijo al comienzo de su homilía.

En una transcripción del portal Vatican News Francisco continuó: “Una persona es cristiana porque ha encontrado a Jesucristo, se ha dejado encontrar por Él”.

Rezó por aquellos que están llenos de tristeza porque están solos o sin trabajo, en medio de las medidas restrictivas aplicadas por gran cantidad de países para contener el brote del coronavirus.

A quienes no saben cómo mantener a su familia ahora que deben cumplir confinamiento sin poder salir a trabajar, les envió un mensaje evangelista, de que Jesús siempre “camina con nosotros”, inclusive “en nuestros momentos más oscuros”.

"El Señor nos acompaña porque quiere encontrarnos. Por eso decimos que el núcleo del cristianismo es un encuentro: el encuentro con Jesús", añadió.

¿Cómo seguir la misa del papa Francisco?

A través del canal de YouTube de Vatican News puedes seguir la misa en Santa Marta.

Nacionalidad del papa Francisco

Francisco, cuyo nombre es Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires, capital de la Argentina.