México: Periodistas fueron expuestos al COVID-19 durante conferencia del gobierno

Un grupo de periodistas que asistió el pasado lunes 20 de abril a la conferencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, estuvo expuesto al contacto con un asistente contagiado de coronavirus (COVID-19).

Así lo informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía, quien explicó en privado a los periodistas durante una nueva conferencia que el trabajador infectado estuvo a cargo de entregar los pases de prensa aquel día.

PUEDES VER Coronavirus: Ejecutivo anuncia transferencia de recursos extraordinarios a municipalidades

“Alomía nos explicó que si no hubo contacto con el funcionario no pasa nada, no debe haber sospecha; en caso de que haber contacto, los síntomas aparecen entre el quinto y sexto día, que en este caso sería sábado, domingo y el lunes", comentó la periodista", reveló una de las periodistas involucradas.

Por su parte, el protagonista de la conferencia, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que el trabajador infectado con el nuevo coronavirus (COVID-19) presentó síntomas leves y después fue hospitalizado, tras lo cual actualmente se encuentra fuera de peligro.

PUEDES VER Distribuyeron 138 mil mascarillas N95 para proteger del coronavirus al personal de salud

"Una reacción natural es que si soy contacto, quiero hacerme la prueba para saber si tengo o no la enfermedad. Es legítima la solicitud, pero en términos médicos no corresponde con la utilidad de la prueba porque va a salir negativa mientras no haya síntomas”, sostuvo.

En total, se contabilizaron 28 asistentes al evento, de los cuales 9 no fueron contactos y 11 fueron contactos directos. A su vez, de estas 11, 10 personas están asintomáticas y una persona pudo haber desarrollado síntomas. Refirió que aun faltan contactar a las otras 8 personas.

PUEDES VER China construye dos estadios de fútbol en medio del coronavirus [FOTOS]

México registra hasta el momento 13842 casos confirmados de coronavirus (COVID-19), de los cuales 1305 han fallecido. Los datos muestran que sus casos son más que los de EE.UU. si se comparan las mismas etapas de la pandemia.