Miguel Ángel Lacour estuvo 15 días en coma farmacológico y conectado a un respirador, después de ser diagnosticado con COVID-19. “Mike”, como es conocido por sus amigos, fue dado de alto este sábado 25 de abril y el equipo médico del Sanatorio Lomas de Argentina lo despidió con una emotiva ovación, informó Todo Noticias.

“Nunca en mi vida me voy a olvidar de este equipo”, manifestó el paciente al salir del hospital en una silla de ruedas.

Lacour no sabe con precisión cómo adquirió el virus, pero presume que fue mientras compartía el ascensor con otras personas.

En conversación con el medio local, comentó: “Yo estaba perfecto, no tenía ningún síntoma de nada y creo que me contagié en un ascensor cuando bajé de una oficina de un piso 23 y apareció una gente vestida así como bajando a alguien y le pregunté si había un caso de COVID-19 y me dijeron que sí”.

Cuando llegó a planta de dicha instalación, localizado en la calle Reconquista, el hombre rápidamente se lavó las manos y trató de desinfectarse, pero luego de una semana comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad.

“Empecé con fiebre, falta de aire y ahí fue cuando mi mujer me dijo que vaya al sanatorio a hacerme ver. Me ingresaron en la guardia directamente y me dijeron que era altamente probable que sea un caso positivo. Inmediatamente me internaron”, contó Miguel Ángel a Todo Noticias..

Según explicó el sujeto, después de estar en coma inducido por medicamentos por 15 días, lo que más le sorprendió fue ver el número de mensajes de apoyo que recibió en su teléfono.

“Es muy fuerte, la verdad que me dejó mucho de qué pensar, muchísimo que agradecer, todos los rezos, la cantidad de gente que hacía cadenas de oración”, contó Lacour, que ahora pertenece a la lista de los más de 1.100 pacientes que lograron vencer al coronavirus en Argentina.