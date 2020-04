Ucrania: joven cumple “reto” de emborrachar a su perro con vodka

En Ucrania, una joven de 18 años fue acusada de maltrato animal tras grabarse a ella misma al momento de dar de tomar vodka, en vez de agua, a su perro.

Según informó Daily Star, la muchacha experimentó con la salud del animal y eso provocó varias críticas cuando subió el video a internet.

En el material audiovisual que colgó para que sus amigos lo vean, ella señala: “Aquí hay un poco de vodka para mi querida mascota. Ahora vamos a descubrir cómo le afectará”.

Segundos después, la joven empieza a reírse, debido a que el can comienza a temblar, luego de tomarlo.

PUEDES VER Uruguay: profesora muere de un paro cardíaco tras ser hostigada a través de redes sociales

Este hecho provocó que los agentes policiales lleguen hasta su vivienda. Al momento de interrogarla, ella señaló que lo hizo por “juego”. Esto, debido a que entre su grupo de amigos estuvieron desafiándose con diversas tareas y le pidieron que emborrache a su perro. “Lamento lo que hice”, aseveró.

A pesar de sus disculpas, la agresora fue acusada por maltrato animal. Además, los agentes policiales afirmaron que la condición del can es estable.

Vietnam: matan gatos negros para preparar “pasta curativa del coronavirus”

Por otro lado, en Vietnam, organizaciones defensoras de los animales protestaron, debido a que varios gatos fueron matados con la intención de hacer pastas, debido a que, supuestamente, sería beneficioso para aquellos pacientes que estén infectados de coronavirus.

Este maltrato animal fue denunciado por No to Dog Meat, y su fundadora, Julia de Cadenet, señaló que, a pesar que hay un miedo por la pandemia de la COVID-19, no debe ser excusa para esta “terrible crueldad”.