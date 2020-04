Presidente de España anticipa nuevas medidas de fase de desescalada que entrarán en vigor desde el 2 de mayo

El sábado 25 de abril, el presidente Pedro Sánchez indicó durante su comparecencia que España entrará en una nueva fase de desescalada del coronavirus. Esta tendrá como medida principal la autorización para pasear con quien se convive y, de manera individual, hacer deporte al aire libre.

Las disposiciones quedarán efectivas desde el próximo 2 de mayo, siempre y cuando la evolución de la pandemia sea favorable y tomando en cuenta las indicaciones del Ministerio de Sanidad. El plan de desescalada será presentado el martes 28 de abril ante el Consejo de Ministros.

Sánchez explicó que “será gradual en cada campo de actividad, asimétrico en función del territorio y coordinado por un mismo cuadro de mando para todo el país”. Las estimaciones están enfocadas a que la nueva fase se desarrolle durante los meses de mayo y junio “en función de lo que pase”.

Esta tercera medida se suma a la de la autorización de salida de menores de 14 años. (Foto: EFE)

PUEDES VER España mantiene cifras de fallecidos por coronavirus menores a los 400 por segundo día

Asimismo, el mandatario aseguró que esta nueva etapa estará coordinada de la misma manera que se ha venido realizando hasta el momento. “En la desescalada avanzaremos con las mismas reglas que hasta ahora. Entramos (en la lucha contra el coronavirus) juntos y saldremos juntos como país”, puntualizó.

Es así que la fase desescalada es la tercera gran medida que ha propuesto el Gobierno luego de finalizar el permiso retribuido recuperable para los trabajadores no esenciales y de permitir la salida de los niños menores de 14 años desde este domingo.

PUEDES VER Guardia Civil de España serán “implacable” con quienes incumplan las normas en la salida de niños

¿Cómo será la fase de desescalada en España?

El presidente Sánchez detalló que la desescalada será “gradual” en los sectores económicos. De igual modo ocurrirá con las actividades culturales, deportivas y de ocio, que tendrán que adaptarse al escenario del momento.

La fase de desescalada se desarrollará en distintas etapas. (Foto: RTVC)

“No vamos a poner fecha a la apertura de este u otro negocio. Se abrirán en distintas fases y teniendo en cuenta lo que implica para la movilidad la apertura de esos negocios”, puntualizó.

Además, insistió en que las medidas serán asimétricas y en coordinación con el Gobierno, esté o no en vigencia el estado de alarma. “El virus no distingue de lindes administrativas y la acción común nos ha beneficiado. El Gobierno coordina, no recentraliza”, indicó.

¿Qué se considerará para adoptar la fase de desescalada?

Los parámetros que serán tomados en cuenta para esta fase de desescalada son “el número de contagios, el grado de capacidad de las UCI y el trabajo en la atención primaria”, expresó el presidente del Ejecutivo.

Una de las consideraciones para la fase de desconfinamiento es mantener las medidas de higiene y seguridad. (Foto: Iván Terrón / Europa Press)

Sumado a esto, el plan será ejecutado con “los criterios de expertos independientes” y el “refuerzo” de la asistencia sanitaria. Se tendrá en cuenta también la información sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19, la identificación de las fuentes de contagio y mantener las medidas de higiene y seguridad.

“No podemos permitirnos que cuando haya un rebrote pongamos en riesgo el Sistema Nacional de Salud, cuya capacidad estratégica debemos reforzar”, explicó el mandatario. A su vez, refirió que la atención primaria cobrará una “importancia prevalente” para diagnosticar nuevos positivos y realizar “la vigilancia epidemiológica”.