Histórico. El confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus no solo ha mitigado los contagios en Estados Unidos, ha permitido que las tasas de criminalidad se vean reducidas a niveles no vistos durante muchos años. Tal es el caso de Miami donde no se registraron homicidios durante siete semanas consecutivas por primera vez desde 1957.

Según el Departamento de Policía, desde el 17 de febrero hasta el 12 de abril del 2020, Miami no tuvo homicidios reportados.

Miami sin homicidios en sus calles

Este fenómeno social obedece a la visibilidad que han ganado los agentes policiales por la COVID-19: “Podemos decir que se debe a nuestra gran visibilidad policial, atribuida a la pandemia y la orden de quedarse en casa”, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Miami a CBS News.

Además, las autoridades policiales informaron que otros delitos también han disminuido. Sin embargo, pese a que la violencia desapareció de las calles esta se trasladó a los hogares mencionó Jorge Colina, jefe de la policía de Miami, al New York Times.

Colina expresó su preocupación sobre los incidentes de violencia doméstica y abuso infantil, ya que no se denuncia durante la orden de permanecer en casa.

Cabe recordar que el alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró el estado de emergencia local el 12 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, y desde entonces la orden se ha extendido seis veces e incrementado en unas semanas.

Esta no es la primera vez que Miami presenta semanas sin homicidio alguno, en 1960 tampoco hubo homicidios durante un período de seis semanas y cinco días. Pero, el récord lo mantenía el año 1957, cuando la ciudad pasó nueve semanas y 3 días sin ningún homicidio reportado.

Baltimore y Los Ángeles reportan bajos índices de criminalidad

El crimen también ha disminuido en Baltimore desde que Maryland emitiera la orden de no salir de casa. Desde entonces los ataques, robos de automóviles, robos y tiroteos han disminuido considerablemente

En comparación con la misma época del año pasado, los asaltos comunes en Baltimore disminuyeron un 34%, los asaltos agravados disminuyeron un 17% y los tiroteos disminuyeron un 8%.

Lo mismo sucede en Los Ángeles, donde los delitos violentos y los delitos contra la propiedad han disminuido hasta un 9.73% en el crimen violento en general, y los homicidios en particular disminuyeron un 21%.

Coronavirus en Miami

Hasta este viernes 24 de abril, Miami llegó a los 10.926 casos confirmados, que suponen casi el 36 % de todos los casos en el estado, y 287 muertes por la COVID-19, según las últimas cifras del Departamento de Salud de Florida.

Por su parte, el alcalde de Florida, Carlos Giménez, aseguró que entre el 4,4 % y el 7,9 % de la población del condado podría estar infectada.