Una publicación del portal TMZ ha recogido el informe de un canal de noticias de Hong Kong en el que se afirma que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría muerto, luego de que no fuera visto de manera pública desde la celebración del natalicio de su abuelo, un acontecimiento muy importante en la nación.

PUEDES VER Kim Jong-un: Corea del Sur dice que no hay señales que respalden informes sobre su salud

El medio mencionado afirmó que no puede corroborar el deceso, pero explicó que la fuente sería la vicedirectora de la televisión por satélite de Hong Kong HKSTV, Shijian Xingzou, para sus 15 millones de seguidores en la red social Weibo citando a “una fuente muy sólida”.

Hace pocos días, China envió una comisión de médicos para que pueda dar apoyo a quienes están sobrellevando con la salud del dictador norcoreano.

El semanario Shukan Gendai en Japón sostuvo que Kim Jong-un no estaba muerto, sino en estado de coma después de haber sido operado del corazón. Como fuente se recogió el relato de un médico enviado en la comitiva para tratar al tirano.

“Kim estaba de visita en el campo cuando se agarró el pecho y cayó al suelo”, informó el experto. Además, contó que un médico que estaba con él en ese momento y le hizo la reanimación cardiopulmonar para luego acompañarlo hasta el hospital.

De acuerdo a otro medio, el Daily NK, que está conformado por disidentes norcoreanos en Hong Kong, Kim Jong-un estaría recuperándose de una operación cardiovascular a la que fue sometido el 12 de abril.

Por su parte, el gobierno de Corea del Sur no tiene información sobre anomalías en la salud del líder norcoreano, pero dijo que no cree que esté muerto. Además, Donald Trump dijo en una conferencia pública que Estados Unidos no tiene reportes sobre la posible muerte, pero que deseaba que esté bien.