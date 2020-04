El programa Hoy No Circula para este sábado 25 de abril de 2020 se aplicará desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas para los vehículos con placa terminación par con holograma de verificación 1 y todos los carros con holograma 2; según informó la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

¿Quiénes pueden transitar hoy sábado 25 de abril de 2020?

Hoy No Circula del sábado 25 de abril de 2020. (Foto: Captura)

¿Quiénes quedan exentos del nuevo Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula exenta a los taxistas, transportistas de carga, autos de personas con discapacidad y vehículos conducidos por médicos o personal de salud. Las nuevas medidas fueron anunciadas por la funcionaria Claudia Sheinbaum.

¿Hoy No Circula aplica para vehículos híbridos y eléctricos?

Los automóviles híbridos y eléctricos también están considerados para la nueva regulación del tránsito. Por esta razón, aquellos que estaban exentos de las restricciones en el anterior Hoy No Circula también deberán sumarse a las disposiciones dadas por el Estado de México.

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

Hoy No Circula es un programa urbano de restricción a la circulación vehicular en México con el fin de controlar y reducir la contaminación ambiental. Este programa está habilitado para todas las Delegaciones de la Ciudad de México (CDMX o DF) y a 18 municipios del Estado de México.

Restricción sabatina: ¿Cómo se determina quién no circula el sábado?

Lo que determina que un vehículo no circule dos sábados o todos los sábados del mes es el tipo de holograma, si es foráneo o si la matrícula no tiene número. Además, entre los que paran sólo dos sábados, influye en la terminación de la placa (par o no).