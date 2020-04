Ecuador: médicos la dieron por muerta, su familia incineró el cuerpo pero luego les dijeron que estaba viva

Una mujer de 74 años fue dada por muerta el pasado 24 de marzo, horas después de haber sido internada en un Hospital de Guayaquil, Ecuador, por complicaciones con la COVID-19.

El cuerpo de la septuagenaria, identificada como Alba Maruri, estuvo más de una semana en el nosocomio debido que no la podían retirar por una serie de documentos que tenían que presentar.

“Ya cuando sacamos todos los papeles, le entregaron el cuerpo a mi sobrino. Recién el domingo (5 de abril) la pudimos cremar y trajimos la cajita (con sus cenizas) a la casa”, refirió Aura Maruri, hermana de la occisa.

El cuerpo entregado no fue reconocido por ningún familiar. (Captura: El Universo)

La familia había pasado casi un mes con las cenizas, en espera de darle sepultura cuando pasara la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país. Luego de realizar los actos fúnebres al cuerpo que le entregaron, el cual no fue reconocido por ningún familiar, el 24 de abril, los médicos del hospital se apersonaron a la casa de los familiares de Alba para explicarles que hubo una confusión de identidades y que la señora seguía internada en el centro de salud. Las cenizas que tenían pertenecían a otro paciente, del cual se investiga su identidad.

El cuerpo de Alba estuvo más de una semana en el hospital por trámites de documentos. (Captura: El Universo)

“Me dijeron que ella se había levantado el jueves, que les dijo a los doctores que se llamaba Alba Maruri y que vivía en San Martín y Letamendi, les dio el número de casa para que se comuniquen con nosotros, hasta eso recordó. Ella había estado 15 días en terapia intensiva”, manifestó Aura el viernes.

En la familia de la paciente había mucha alegría por la noticia. “Por el toque de queda no la puedo ir a ver, pero el sábado temprano la voy a visitar. Los doctores me pasaron una foto de ella en una sala, recibiendo todas las atenciones, no se imagina la alegría que tengo en este momento. Ella volvió a vivir para nosotros”, expresó Aura al diario El Universo.

“El equipo del hospital ha venido a pedir disculpas, nos dijeron que fue un error de ellos, que entendamos por lo que estaban pasando, era un caos en ese momento con tantos muertos y contagiados”, indicó Laura Morla, sobrina de la paciente recuperada.

Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, es el foco epidemiológico de la pandemia de coronavirus en Ecuador con 8.000 defunciones irregulares y decenas de cuerpos desaparecidos. En Guayas hubo hasta el viernes 15.365 casos oficiales de contagio.