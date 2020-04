El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a causar polémica, esta vez al asegurar que las conferencias de prensa sobre el coronavirus “no valen la pena y el esfuerzo”, pues acusó a los medios de distorsionar sus mensajes.

A través de su cuenta de Twitter, el líder republicano acusó a los medios de comunicación de distorsionar la información que brinda en las conferencias diarias, donde revela cuáles son las medidas que su Gobierno toma para combatir el avance del coronavirus en el país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sostenido muchas discusiones con la prensa. Foto: AFP.

En un primer tuit, Trump, quien es un personaje activo en la plataforma, afirmó que fue informado de las “noticias falsas de la conferencia de prensa de la Casa Blanca del jueves”, en las cuales ‘sugirió’ probar un desinfectante o similar como inyección.

“Me hicieron hablar y hacer preguntas a la Dra. Deborah Birx. Mal, estaba hablando con nuestro experto en laboratorio, no con Deborah, sobre la luz solar, etc. y el Coronavirus. ¡Lamestream Media (medios poco profesionales o burdos) está corrupta y enferma!”, se defendió Trump.

Una hora después, se cuestionó sobre el objetivo de las conferencias de prensa porque, según cuenta, los medios van a tergiversar sus comentarios. “¿Cuál es el propósito de tener Conferencias de Noticias de la Casa Blanca cuando los medios de comunicación no hace más que preguntas hostiles y luego se niega a informar la verdad o los hechos con precisión? Obtienen calificaciones récord, y el pueblo estadounidense no recibe nada más que Fake News”. Inmediatamente, Trump indicó que una rueda de prensa “no vale la pena el tiempo y esfuerzo”.

Minutos después, lanzó un extraño mensaje, aparentemente a quienes siguieron sus recomendaciones y fueron intoxicados por utilizar desinfectante, tal y como recomendó en una de sus conferencias.

Al respecto, Trump tuiteó: “Recuerde, la cura no puede ser peor que el problema en sí. ¡Tenga cuidado, esté seguro, use el sentido común!”.

Un centenar de personas fueron reportadas como víctimas de intoxicación tras aplicar desinfectantes para intentar acabar con el coronavirus.

Finalmente, Trump se defendió de quienes lo acusan de haber afirmado meses atrás de que el coronavirus era falso.

“¡Nunca dije que la pandemia fuera un engaño! ¿Quién diría tal cosa? Dije que los inútiles demócratas, junto con sus socios de los medios de comunicación, son el engaño. ¡Han sido llamados y avergonzados por esto, incluso admitiendo que estaban equivocados, pero continúan difundiendo la mentira!”, indicó Trump en un último tuit.

Trump sugirió ‘inyectar’ desinfectante

Días atrás Trump sugirió la posibilidad de ‘inyectar’ desinfectante a los que padecen de la COVID-19, durante la presentación de un informe sobre las investigaciones del coronavirus y su aparente mortalidad ante la luz solar.

Inicialmente Trump consultó si existía la forma de traer esa luz “dentro del cuerpo” y destruir el virus. “Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa”, especuló.

Inmediatamente después remató: “Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto (al coronavirus), un minuto. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza?”.

Consecuencias de las sugerencias de Trump

No es la primera vez que un comentario de Donald Trump en materia de salud ha generado polémica. De hecho, es constantemente acusado de promocionar tratamientos no probados durante las sesiones informativas diarias sobre la COVID-19.

Por ejemplo, ha promocionado la hidroxicloroquina como un tratamiento potencial, pero los funcionarios de salud han advertido enérgicamente que no poseen material concluyente para afirmar su eficacia. Siguiendo los consejos del republicano, un hombre falleció tras ingerir fosfato de cloroquina, creyendo que le permitiría evitar el contagio del coronavirus.

A este caso se suman el centenar de llamadas que recibió el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York y su símil del estado de Maryland debido a los casos de intoxicaciones causados por productos desinfectantes como la lejía.

Al día siguiente, aseguró que fue sarcasmo sugerir inyectar desinfectantes contra la COVID-19, mientras que sus allegados indicaron que los medios de comunicación citaron “irresponsablemente” al presidente.

Donald Trump y la prensa

A lo largo de su mandato, e incluso antes de asumir, Donald Trump ha sostenido discusiones con miembros de la prensa, a la cual acusa de difundir mentiras sobre él y su Gobierno, cuestionando así sus decisiones y medidas tomadas en su gestión.

Recientemente, sostuvo un incidente con una reportera de CNN, luego de que acusara a la cadena de difundir información falsa sobre el estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong Un.

“El problema es que no escribes la verdad, por lo que a mí respecta, quiero pasar a la siguiente (pregunta)".

“¿Pero puedo preguntar solo una cosa?", increpó la reportera, a lo que Donald Trump zanjó: "¡No, no CNN, por favor. Te lo dije, CNN es una falsa. No me hables!”.