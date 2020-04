Uno de los trabajadores del área de comunicaciones de la Secretaría de Salud dio positivo a la prueba de coronavirus, situación que alarmó a los periodistas que asistieron a la conferencia nocturna del último lunes 20 de abril, a donde también acudió el paciente.

El portal web de Milenio explicó que el director General de Epidemiología, José Luis Alomía, comunicó esta situación a los periodistas que acudieron a recavar las versiones de las autoridades en salud en esa fecha. El funcionario aclaró que los síntomas pueden manifestarse en estos días.

PUEDE VER Empresarios mexicanos solicitan la cancelación de proyectos de AMLO

“Alomía nos explicó que si no hubo contacto con el funcionario no pasa nada, no debe haber sospecha; en caso de haber contacto, los síntomas aparecen entre el quinto y sexto día, que en este caso sería sábado, domingo y el lunes", contó una de las periodistas del medio.

¿Cómo se detectó el caso de la Secretaría de Salud?

Según el relato de este medio, Alomía comunicó esta situación a un grupo de periodistas inmediatamente después de la conferencia de ayer. Reveló que el paciente se encargó de permitir el ingreso de los periodistas al Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la exposición.

La persona empezó a experimentar los síntomas de la COVID-19 luego de la conferencia del lunes, por lo que se le aplicó la prueba al día siguiente para descartar el contagio. Tras la entrega de los resultados el día jueves, se conoció que dio positivo.

Ante esta situación, Alomía decidió alertar a los comunicadores que también asistieron a la presentación del subsecretario Hugo Lópz Gatell y las demás autoridades en salud de México. Además, se les ha revelado el rostro del paciente, para que los periodistas recuerden si tuvieron contacto con esa persona.

Coronavirus en México

Los casos de coronavirus en México se incrementaron de tal forma que el Gobierno ha tenido que declarar la fase tres de la epidemia hace casi una semana. Así lo anunció el susbsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

“Hoy queremos dar por iniciada la fase tres de la epidemia de COVID-19, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos de seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia”, aseguró el funcionario.