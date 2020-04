Quim Torra pedirá a Pedro Sánchez devolución de competencias para liderar desconfinamiento en Cataluña

▶️ Missatge a les famílies: seguiu unes franges horàries per sortir amb nens. Sé que és un sacrifici, però la salut de tots depèn de com gestionem les decisions. Doneu confiança i regles de conducta als fills i recordeu que estem en situació de risc i d'alerta. Relaxament zero pic.twitter.com/Y303ETOJbo