Un hombre de 42 años fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de matar a balazos a su pareja en junio de 2017 en una vivienda de la ciudad de Tucumán, Argentina. El juicio se realizó a través de una videoconferencia por la pandemia del coronavirus, lo cual no fue impedimento para castigar al feminicida.

Sergio Daniel Marchisio, conocido en su entorno como ‘Bachicha’, fue sentenciado el 24 de abril por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser el resultado de una agresión a la víctima por su condición de mujer”, en perjuicio de María de los Ángeles Carrizo (38).

El aislamiento social por la COVID-19 obligó al tribunal de la Sala I de la Cámara Penal de Tucumán a realizar el juicio a través de una videoconferencia, utilizando la aplicación Jitsi. Asimismo, el debate fue transmitido en vivo vía YouTube, a través del canal de la Corte Suprema de Justicia.

El imputado participó del encuentro virtual desde la cárcel de Villa Urquiza, donde escuchó cuando los integrantes del tribunal conformado por Pedro Roldán Vázquez, Fanny Siriani y Diego Lammoglia, lo condenaron a cadena perpetua.

Sergio Daniel Marchisio, conocido en su entorno como ‘Bachicha’ asesinó a su pareja en 2017. (Foto: Captura)

Por su parte, el fiscal del juicio, Carlos Sale, señaló que se comprobó lo afirmado por la familia al referirse que el acusado “sometía a la víctima a violencia no solo física, sino también psicológica y moral” y que “el agresor no dejaba que tenga amigas y no podía salir a ninguna parte”.

El fiscal Carlos Sale contó que el asesino “no dejaba que su pareja tenga amigas y no podía salir a ninguna parte”. (Foto: Captura)

Finalmente, Marchisio antes de escuchar la sentencia dijo estar arrepentido de haber matado a su pareja. “Yo la amé, la amo y la extraño. Tengo la vida destrozada y mis hijos se quedan solos”, sostuvo el feminicida, quien le pidió perdón a los jueces y “a todas las mujeres del mundo” por el asesinato.