Coronavirus: Japón incluyó a Perú en lista de países no recomendados para viajar

Como medida para prevenir el contagio del coronavirus en sus ciudadanos, el Gobierno de Japón recomendó, a través de un mandato oficial, evitar realizar viajes a catorce países, entre los que se encuentra el Perú.

Según reportó EFE, en rueda de prensa realizada el último viernes, Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores nipón, indicó que en estas naciones se ha llegado al nivel 3 de la pandemia, en donde el contagio se debe a que el virus ya está en la comunidad.

Otros países a los que incluyó el país asiático son República Dominicana, Rusia y Ucrania. Con esta decisión, Europa en su totalidad ha sido considerada por el Gobierno japonés como un destino peligroso para sus ciudadanos.

La recomendación de las autoridades niponas se ha extendido a más de 70 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Italia y España, los países con más casos confirmados y mayor cantidad de fallecidos por COVID-19 a nivel mundial.

A la fecha, Japón suma 12.368 personas contagiadas con el coronavirus. 328 han fallecido y 1.494 se han recuperado, por lo que en los últimos días ha dispuesto otras medidas para frenar el avance de la enfermedad en su territorio.

El Gobierno extendió a mediados de abril la cuarentena a las 47 regiones del país hasta el 6 de mayo. Asimismo, no está permitiendo el ingreso de extranjeros. Sin embargo, el confinamiento no es obligatorio, y no se han dispuesto multas para quienes infrinjan estas medidas.

Japón entregará $929 a cada ciudadano debido a la COVID-19

El Gobierno de Japón entregará una cantidad cuyo valor asciende a poco más de 900 dólares para cada ciudadano para mitigar los efectos económicos negativos a causa de la pandemia de coronavirus.

Esta decisión fue tomada por primer ministro, Shinzo Abe, la misma que fue consultada con los partidos de la coalición gubernamental. La suma exacta que se dará es de 100.000 yenes (854 euros/929 dólares), según se confirmó en una rueda de prensa.