De acuerdo a una recopilación de datos realizada por The New York Times, la cifra de muertos en Ecuador por coronavirus (COVID-19) sería al menos 15 veces más alta que el registro oficial presentado por el Gobierno de ese país.

El análisis de mortalidad llevado a cabo por el medio especializado señala que una cantidad “pasmosa” de personas falleció en Ecuador entre el 1 de marzo al 15 de abril, aproximadamente 7.600 más que el promedio en los últimos años.

Sin embargo, al 15 de abril del corriente el gobierno de Lenin Moreno solo había reportado 502 muertos por COVID-19, una cifra que contrasta brutalmente con la cantidad de “cuerpos abandonados en las aceras, desplomados en las sillas de ruedas, puestos en ataúdes de cartón y apilados por centenas en las morgues”.

“Había gente muriéndose a las puertas de nuestras clínicas y no teníamos cómo ayudarlas”, dijo Marcelo Castillo, jefe de la unidad de cuidados intensivos en un hospital privado a The New York Times. “Madres, esposos, pidiendo entre lágrimas una cama, porque ‘tú eres doctor y tú nos tienes que ayudar’”.

Si bien el número de decesos contabiliza no solo a pacientes perecidos por coronavirus (COVID-19) en Ecuador, el repentino aumento en medio de una de las peores crisis económicas y de salud en el vecino país del norte hacen prever lo peor.

Además, el incremento extraordinario de muertos en Ecuador supera a lo registrado en el Reino Unido y España en periodo similar durante la pandemia del coronavirus.

El gobierno del presidente Lenin Moreno ha reconocido en los últimos días que el número oficial de muertos y contagiados por COVID-19 no se ajusta a la realidad.

Por ejemplo, En Guayaquil las muertes aumentaron hasta ocho veces más de lo habitual durante las dos primeras semanas de abril, superando porcentualmente incluso a Nueva York, ciudad satélite de la fuente, que registró cuatro veces más de decesos de lo normal en similar periodo.

“Sabemos que tanto en número de contagios, como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”, se lamentó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un mensaje al país el pasado 2 de abril. “La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención”.