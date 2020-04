Patricia Pardo sustituye a Ana Rosa debido a faringitis

El último miércoles 22 de abril, la periodista y presentadora Ana Rosa Quintana tuvo que marcharse del programa que conduce en Telecinco luego de quedarse sin voz. La situación provocó la preocupación de los telespectadores.

Tras lo sucedido, la conductora de El programa de Ana Rosa quizo tranquilizar a sus seguidores con un claro mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo”.

Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) April 22, 2020

Sin embargo, estas no han sido las únicas palabras que ha querido transmitir, pues justo antes de tener que abandonar el plató el último miércoles, la periodista no dudó en decir: “Lo siento, pero tengo que irme. No se preocupen, mañana estaré de vuelta. No se librarán tan fácilmente”.

Sin embargo, los deseos de la presentadora no se han hecho realidad. Este jueves por la mañana tampoco ha podido conducir el programa. Por ello, Patricia Pardo ha sido quien se ha puesto al mando del formato para así sustituirla en el tiempo que no pueda acudir al programa que se lleva emitiendo desde 2005.

Patricia Pardo conduce El programa de Ana Rosa

Al comenzar el magazine matutino, la periodista ha querido informar sobre el estado de salud de su compañera Ana Rosa Quintana. “Les extrañará a ustedes que yo esté aquí después de 44 días. Como saben, yo estaba en mi casa por si en algún momento a Ana Rosa le pasaba algo”, mencionó.

"@anarosaq se encuentra perfectamente", la presentadora ha tenido que ausentarse por una faringitis y hoy será @Patricia_Pardo quien presente #AR23A > https://t.co/SLXWZrrA7s #LoEstamosConsiguiendo pic.twitter.com/Xm1RSfN5SB — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 23, 2020

Patricia Pardo también añadió más detalles explicando: “Esto ha ocurrido, pero quiero aclararles que está perfectamente. Ayer ya explicó en sus redes sociales que tiene faringitis, pero ella es muy fuerte y mañana o el lunes volverá".

"Voy a serles sincera, estoy muy contenta de estar aquí pero me hubiese encantado que las circunstancias fuesen diferentes y Ana estuviese en su sitio y yo a su lado. Ana, estoy deseando estar contigo aquí. Tengan un poco de piedad porque vengo desentrenada”, agregó.