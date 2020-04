Ley de Amnistía: todo sobre la nueva norma que dejará en libertad a presos en México

Tras algunos días de espera, este 23 de abril entró en vigor la Ley de Amnistía tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida busca acelerar la liberación de cientos de presos en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en México.

Sin embargo, la norma que lleva la firma del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no considera a todos los reclusos para su excarcelación sino aquellos que cumplan ciertos requisitos.

¿Qué es la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía no es tema reciente, en realidad entró en debate desde el primer día del gobierno de López Obrador. Pero no fue hasta el 15 de septiembre de 2019 cuando el mandatario federal envió su planteamiento a la Cámara de Diputados.

La polémica no estuvo exenta, ya que hubo quienes acusaron a AMLO de promover la impunidad y la comisión de delitos.

La premisa de aquella propuesta estaba relacionada a beneficiar a personas que estaban recluidas en los penales por delitos menores, “provocados por el hambre y la pobreza”. Siendo “las mujeres, los jóvenes y los indígenas los grupos más afectados”, expuso el titular del Ejecutivo en su momento.

El dictamen fue aprobado en la Cámara Baja del Congreso de la Unión mexicano el 11 de diciembre de 2019; con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones. Ahora debía pasar a manos del Senado para su revisión y aprobación final.

¿A quiénes favorece esta Ley de Amnistía?

La ley fue aprobada este 20 de abril por el Senado de México. En tan solo un día y cuya discusión fue el único punto de agenda en la sesión plenaria, los legisladores dieron el visto bueno y sin hacer alguna modificación a la nota que se aprobó en diciembre pasado.

El documento dejará en las calles a aquellas personas privadas de su libertad que no haya cometido delitos graves o ser vulnerables ante la pandemia de la COVID-19.

Con un total de ocho artículos, el dictamen contempla algunas especificaciones como los delitos que pueden tener acceso a la amnistía y los casos, así como aquellos delincuentes que no tendrán acceso a esta gracia.

De esta manera queda previsto que haya amnistía para las personas que fueron procesadas en el fuero federal por aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud, sedición y; robo simple y sin violencia.

Cuando se trate de aborto, el beneficio será otorgado siempre y cuando el proceso no se haya llevado con violencia de aporte de la madre o el personal médico autorizado que la atendió.

En cuanto al delito de homicidio por razón de parentesco, este se perdonará “cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Los delitos contra la salud, referidos en el decreto, tendrán amnistía cuando quién lo haya cometido se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad.

Mientras que el robo simple y sin violencia será perdonado cuando la pena sea menor a 4 años.

¿Quiénes no podrán acceder a la Ley de Amnistía?

La norma no beneficia a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego, terrorismo, privación de la vida y lesiones graves.

¿Cómo se puede solicitar la Amnistía?

La solicitud de Amnistía podrá ser tramitada por el interesado o por la defensa legal y dirigida a la Comisión que sea designada por el presidente de México, en los próximos 60 días. El pedido también puede ser presentado por parientes cercanos de hasta el cuarto grado o algún defensor público de derechos humanos.

De ser aceptada la solicitud, esta debe ser derivada a juez federal quien será el encargado de determinar si libera o no al condenado. No obstante, un dato no menos importante es que quienes accedan a esta la Ley de Amnistía no podrán ser detenidas ni procesadas por los mismos hechos en un futuro.

¿En cuánto tiempo se resolverá el pedido de Amnistía?

La solicitud de Amnistía deberá ser resuelta en un plazo máximo de cuatro meses, los cuales se cuentan a partir de la presentación de la misma.