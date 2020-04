El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves 23 abril que las informaciones sobre los supuestos problemas de salud del líder norcoreano, Kim Jong Un, son falsas y criticó al canal de noticias CNN por difundir esa noticia.

“Creo que son informaciones incorrectas”, dijo Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. “Me dicen que han utilizado viejos documentos. Creo que se trata de una información falsa de CNN”, añadió.

Una periodista de la cadena de noticias, presente en la conferencia de la Casa Blanca, quiso replicar la afirmación del mandatario, pero él se negó.

“El problema es que no escribes la verdad, por lo que a mí respecta, quiero pasar a la siguiente (pregunta)".

“¿Pero puedo preguntar solo una cosa?", increpó la reportera, a lo que Donald Trump zanjó: "¡No, no CNN, por favor. Te lo dije, CNN es una falsa. No me hables!”.

CNN informó esta semana, citando a un funcionario estadounidense, que Washington estudiaba “informaciones” según las cuales Kim Jong Un estaba “en grave peligro tras una operación quirúrgica”.

La ausencia de Kim en las fotos oficiales de las celebraciones del 108° aniversario del nacimiento de su abuelo, el fundador del régimen norcoreano Kim Il Sung, el 15 de abril aumentaron las dudas sobre su estado de salud.

Daily NK, un medio digital en el que trabajan sobre todo norcoreanos que huyeron del país, afirma que el dirigente de Pyongyang se sometió a una operación en abril por problemas cardiovasculares y que está convaleciente.

Las autoridades surcoreanas desmintieron, sin embargo, esas informaciones. Un alto funcionario citado por la agencia de prensa Yonhap afirmó bajo anonimato que “no era cierto” que Kim Jong Un estaba gravemente enfermo.