Donald Trump volvió a causar polémica la tarde del jueves al sugerir la posibilidad de ‘inyectar desinfectante’ a los infectados con COVID-19. El presidente de Estados Unidos hizo la inusual propuesta durante una conferencia de prensa enfocada en la resistencia del coronavirus a la luz solar.

Durante la presentación, dirigida por Bill Ryan, director de la División de Ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, se expuso la investigación que su equipo ha desarrollado y que concluyó que el virus no vive tanto tiempo en temperaturas más cálidas y húmedas.

Donald Trump (c) durante una rueda de prensa el viernes junto a la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca contra el coronavirus. Foto: EFE

La frase de Bryan, “El virus muere más rápido a la luz del sol”, habría despertado la curiosidad del mandatario y consultó si existía la forma de traer esa luz “dentro del cuerpo”.

“Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa, y creo que dijiste que no se ha verificado debido a las pruebas”, dijo Trump, quien conversaba con Bryan durante la sesión informativa.

“Y luego dije, suponiendo que trajiste la luz dentro del cuerpo, lo que puedes hacer a través de la piel o de otra manera, y creo que dijiste que también vas a probar eso” reveló Trump.

Fue allí que el líder republicano lanzaría su curiosa propuesta: “Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto (al coronavirus), un minuto. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza? Como ve, entra en los pulmones, hace un gran número en los pulmones, por lo que sería interesante verificar eso” indicó Trump sin especificar a que clase de desinfectantes se refería y ante el asombro de los representantes de prensa.

La propuesta de Trump ha causado gran preocupación entre los expertos, quienes han rechazado los comentarios del presidente estadounidense.

Entre ellos, el doctor Vin Gupta, neumólogo, experto en políticas de salud global y colaborador de la cadena NBC se apresuró en reprobar los “mensajes de salud inadecuados” del presidente.

“Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligroso”, dijo Gupta a la cadena internacional. “Es un método común que las personas utilizan cuando quieren suicidarse”.

No es la primera vez que un comentario de Donald Trump en materia de salud ha generado polémica. De hecho, es constantemente acusado de promocionar tratamientos no probados durante las sesiones informativas diarias sobre COVID-19, la enfermedad asociada con el coronavirus.

Por ejemplo, ha promocionado la hidroxicloroquina como un tratamiento potencial, pero los funcionarios de salud han advertido enérgicamente que no poseen material concluyente para afirmar su eficacia.

PUEDES VER Nicolás Maduro amenazó con encarcelar a gobernador opositor por brote de coronavirus

A finales del mes anterior, una historia similar se vivió en un hogar de Arizona, donde un hombre ingirió fosfato de cloroquina, creyendo que le permitiría evitar el contagio del coronavirus. Su esposa revelaría semanas después que el fallecido le reveló que la información la obtuvo de una sesión informativa

Un hombre de Arizona murió a fines de marzo después de haber ingerido fosfato de cloroquina, creyendo que lo protegería de infectarse con el coronavirus. La esposa del hombre le dijo a NBC News que había visto sesiones informativas televisadas durante las cuales Trump habló sobre los beneficios potenciales de la cloroquina.

En el mismo sentido, el doctor Rick Bright, un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, denunció que fue despedido de su trabajo esta semana por rechazar las solicitudes para prescribir los tratamientos con cloroquina.

PUEDES VER Donald Trump firma decreto que suspende la inmigración en Estados Unidos

Bryan, interrogado por periodistas, indicó que los laboratorios federales no están considerando esa opción de tratamiento. Agregó que el calor y la humedad por sí solos no matarían al virus si las personas no continúan practicando el distanciamiento social.

Cuando se le pidió que aclarara, Bryan dijo que ese no es el tipo de trabajo que hace en su laboratorio, antes de que Trump interviniera y agregó: “Tal vez funcione. Tal vez no funcione”.

PUEDES VER El supuesto hackeo a la OMS, la Fundación de Bill Gates y otros para propagar teorías sobre el coronavirus

Al discutir la posibilidad de que el calor matara el virus, el presidente recurrió a la Dra. Deborah Birx, coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, quien estaba sentada a un lado, y le preguntó si alguna vez había escuchado sobre el calor que mata el virus en humanos.

Ella dijo que no había oído hablar de eso “como un tratamiento”, pero agregó que tener fiebre es lo que el cuerpo hace para matar un virus.