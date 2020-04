Coronavirus en México: Metro CDMX cierra estaciones hasta nuevo aviso por fase 3

El jueves 23 de abril, inició en la Ciudad de México el cierre indefinido de las estaciones con menor demanda de la Red de Movilidad Integrada, que incluye el Metro capitalino, el Tren ligero y el Metrobús, como medida preventiva ante el arribo de la Fase 3 del nuevo coronavirus.

Un total de 20 % de las estaciones con menor afluencia de las 12 líneas del Metro CDMX permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, con el objetivo de aumentar la frecuencia de paso en las estaciones de tren con mayor demanda y, de este modo, impedir la aglomeración de personas.

#AvisoMetro Conoce las estaciones que estarán temporalmente fuera de servicio, a partir del 23 de abril y hasta nuevo aviso, como parte de las medidas del @GobCDMX ante la contingencia sanitaria.

De acuerdo a información de Milenio, la estación Tacubaya de la Línea 1 permanece abierta, al ser un punto de gran concentración de usuarios en la capital mexicana. No obstante, advirtió la presencia de personas que no siguen las recomendaciones sanitarias, es decir, que no portan cubrebocas, guantes ni anteojos.

El medio mexicano indicó que dicha estación congrega la intersección de distintas líneas del Metro y se concentra un gran número de unidades de transporte. Por ello, se está aplicando gel antibacterial a los asistentes.

Por su parte, las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que, a raíz de estas decisiones, los viajes aumentarán su rapidez y se reducirá el contagio de COVID-19 a causa de las aglomeraciones masivas.

Lista de estaciones del Metro CDMX cerradas por COVID-19

Línea 1: Juanacatlán.

Línea 2: Allende, Panteones y Popotla.

Línea 3: Esta es la única línea que no cerrará sus estaciones.

Línea 4: Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando y Talismán.

Línea 5: Aragón, Eduardo Molina, Hangares, Misterios y Valle Gómez.

Línea 6: Norte 45 y Tezozómoc.

Inicia el “Hoy No Circula” para todos los vehículos.

Hoy jueves no circulan autos engomado verde, cuya placa termine en 1 o 2 sin importar holograma.

Línea 7: Constituyentes, Refinería y San Antonio.

Línea 8: Aculco, Cerro de la Estrella, La Viga y Obrera.

Línea 9: Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas, Mixiuhca y Velódromo.

Línea 12: Eje Central, San Andrés Tomatlán y Tlaltenco.

Línea A: Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo.

Línea B: Deportivo Oceanía, Olímpica, Romero Rubio y Tepito.

Es importante que recuerdes las medidas que se tomarán a partir de hoy, entre ellas:



Asimismo, la Secretaría de Movilidad de la capital mexicana determinó que los automóviles particulares que permanecerán exentos de las restricciones de movilidad serán los taxis, transportes de carga, autos de personas discapacitadas y vehículos conducidos por trabajadores de la salud.