Mujer muerde y arroja gas pimienta a tres policías tras violar cuarentena en Argentina [VIDEO]

Una mujer fue descubierta violando la cuarentena en Argentina al caminar por la calle sin mascarilla, que evita el contagio por la COVID-19. En un arranque de furia, la infractora mordió, rasguñó y atacó con gas pimienta a tres policías que trataron de identificarla por la infracción.

Siendo consciente de su irresponsable acción, la mujer justificó su presencia en la vía pública amparándose en la Constitución Nacional. “No es estado de sitio, no me puedes tocar. Un decreto no está por encima de la Constitución”, señaló.

La Policía a bordo del patrullero interceptó a la infractora caminando entre la avenida Córdoba y la calle Alberdi, en Buenos Aires, y le respondió: “Venga para acá, no la voy a tocar, pero usted está quebrantando la ley”, según Infobae.

Muy enojada, la mujer defendió su irresponsabilidad : “Ustedes la están quebrantando. Están violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional”. Cuando un policía se puso enfrente de la señora, ella le arrojó violentamente gas pimienta en los ojos y trató de escarparse.

Inmediatamente, dos oficiales fueron a buscarla e intentaron detenerla, pero ella mordió la mano derecha de uno de los agentes y al otro lo rasguñó en el brazo izquierdo. La tensa situación terminó cuando dos policías femeninas la redujeron.

Finalmente, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín. La UFI N°06 de San Martín y el Juzgado Federal de Tres de Febrero en Argentina la imputaron por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena por coronavirus.

“Se ampara en la Constitución para violar la cuarentena y encima agrede con gas pimienta a los efectivos que le están comunicando el daño que puede provocar. Fue en Villa Ballester. Irresponsables todos los días”, expresó el periodista Germán Mónaco, quien difundió el video.