AMLO reveló que Vicente Fox le pidió incluir impuestos en medicamentos para “hacer más grande el pastel”

Durante la conferencia matinal, Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de México, afirmó, sin decir su nombre, que el expresidente Vicente Fox le solicitó ayuda para implementar el IVA a los alimentos y medicinas para conseguir mayor presupuesto.

“Un presidente una vez me dijo, era presidente electo y yo era jefe de Gobierno electo, me dijo antes de que entráramos: ‘Ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y medicamentos’” indicó López Obrador.

Según AMLO, le respondió que no estaba dispuesto a hacer eso, pero Fox fue insistente en su petición.

“Le digo: no, no puedo. ‘Es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza —así, con sus palabras coloquiales— solo se tiene el 10 %', o sea, ya lo tenían convencido", señaló el líder del Partido Morena refiriéndose a los asesores que manejaban el gobierno al inicio del siglo.

Los motivos, según López Obrador, para negarse a la petición de Fox residían en el continuismo que significaba el nuevo sexenio. “¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues Gil Díaz, quien había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas (de Gortari), o sea, lo mismo”, reveló.

En más de una ocasión, Vicente Fox se ha colocado como opositor a las medidas de López Obrador.

El actual presidente de México aseguró que durante la reunión le intentaba explicar a Fox que esa medida golpearía a los más pobres, pero este le replicó que lo gastado regresaría en servicios para la gente.

“Yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres y él me replicaba: ‘No se va a afectar a los pobres, porque se va a devolver hasta copeteado’; entonces, ya mi respuesta fue: Ya cuando se les devuelva copeteado van a estar muertos”, indicó.

Incluso fue más lejos, asegurando que se podía sacar impuestos de los sueldos de altos funcionarios.

Otro expresidente que ha tenido incidentes con AMLO es Felipe Calderón, quien recientemente admitió “una tregua”.

Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

El periodo neoliberal no quería reducir el gasto

López Obrador cerró su ‘anécdota’ indicando que durante la ‘época liberal’, término que utiliza para referir a los gobiernos derechistas que dirigieron México, nunca se contempló reducir el gasto para asegurar el presupuesto.

“Yo recuerdo que decían los tecnócratas: ya no hay para donde hacerse y les lavaban el cerebro a los presidentes los tecnócratas. Les decían: ‘Del presupuesto solo puedes disponer del 10 por ciento, todo lo demás ya está comprometido’” denunció.

AMLO y Vicente Fox antes de asumir como Gobernador de la CDMX y presidente de México, respectivamente.

Presupuesto de México para el coronavirus

La confesión de AMLO llegó mientras aseguraba que el país tenía los recursos suficientes para respaldar el apoyo que se le brindará a la población por el coronavirus.

“Si hacen una cuenta y dividen esos seis billones entre 32 millones de familias, alcanza como para 12 mil pesos mensuales por familia, pero ahí se los dejo de tarea”, subrayó.

Además, indicó que a partir de la próxima semana empezarán a entregar bonos de 25.000 pesos a las pequeñas empresas que se encuentren registradas y no hayan despedido a sus trabajadores.