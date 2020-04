Alfredo F. Calcagno: “La pandemia hizo evidentes las grandes desigualdades que existen en los países”

Alfredo Calcagno trabajó en el Ministerio de Economía y el Banco Central de Argentina. Fue investigador en el Centro de Economía Internacional de Buenos Aires. Es autor, entre otros, de El universo neoliberal (1995), Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina (2001) y La crisis argentina actual: una perspectiva histórica (2019).

–¿Las medidas tomadas por el gobierno argentino y el Banco Central son las más adecuadas para hacer frente a la crisis sanitaria por coronavirus?

– Entiendo que sí. El gobierno decidió adoptar medidas de “cuarentena” duras en una etapa temprana de la epidemia. Esas medidas significaron un freno brutal a la actividad económica. Entendiendo que se trata de un shock profundo, pero relativamente corto, el Estado busca compensar las pérdidas de ingreso de empresas y familias durante la emergencia.

–¿En qué consiste el programa de emergencia argentino?

– Busca, por una parte, cubrir las necesidades básicas de la población, y por la otra preservar la capacidad productiva y el empleo durante el tiempo de la cuarentena. Para lo primero, el gobierno dispuso una serie de transferencias monetarias que se agregan a las que existían con anterioridad. También busca evitar abusos: fijó precios máximos para una canasta básica de bienes y también para las compras del Estado, congeló por seis meses los alquileres y el precio de los servicios públicos, fijó una tasa mínima que deben pagar los bancos por los depósitos a interés. Asimismo, se suspenden ejecuciones hipotecarias y desalojos por 6 meses, y se prohíbe cortar los servicios de luz, gas, telefonía, etc. a familias vulnerables, a pequeñas empresas y a cooperativas.

–¿Cuáles son las medidas dadas para preservar la capacidad productiva y el empleo?

– Para esto, el gobierno abrió líneas de crédito para el capital de trabajo de las empresas, creó un fondo de garantía pública sobre esos créditos, eximió de contribuciones patronales a los sectores más afectados, asumió el pago de parte de los salarios de las empresas privadas y suspendió el cierre de cuentas bancarias. Se hizo también un giro extraordinario a las provincias para que pudieran compensar la pérdida de ingresos tributarios que enfrentan.

–Sectores liberales que en su momento pedían un Estado mínimo, ahora recurren al Estado para que les solucionen los problemas. ¿Es momento de repensar el papel del Estado?

– Sin duda. El Financial Times, órgano lúcido del establishment internacional, publicó hace poco un editorial en donde decía que, frente a una crisis financiera, una guerra, una pandemia o una invasión extraterrestre, las reglas normales del capitalismo deben ser suspendidas, y que el desafío es luego volver a ellas cuando pasó el peligro. Esto supone que el modo de funcionamiento anterior al shock negativo era satisfactorio.

– ¿Comparte esa visión?

– No la comparto. La pandemia puso en evidencia grandes limitaciones en la capacidad de atención de los sistemas de salud. En muchos países se desatendió al sistema público de salud, víctima de programas de ajuste y de la privatización de la atención médica a las clases acomodadas. También se desfinanció la investigación científica de la que depende una solución duradera a la pandemia. De manera más general, se observa cómo se deterioró la capacidad de respuesta de un aparato público desfinanciado y con bajos salarios, cuando debe actuar ante una emergencia como la actual.

–¿Qué muestra la pandemia debajo de la piel?

– La pandemia hizo evidentes las grandes desigualdades que existen en muchos países, al mostrar la vulnerabilidad de muchísima gente que carece de un ingreso estable y de condiciones aceptables de vivienda; por ejemplo, no es lo mismo cumplir una cuarentena en una casa amplia, con jardín e internet, o hacinados en viviendas precarias. Tampoco es casualidad que la mayoría de las víctimas en EE.UU. provengan de las minorías afroamericana y latina.

–¿Cómo se evidencian estas grandes diferencias?

– La pandemia develó la verdadera cara del gran capital que en varios casos (como en el norte de Italia) impidió o retrasó la aplicación del confinamiento para no detener su producción; allí faltó una autoridad pública capaz de poner el bien común por encima de las ganancias privadas. También en Argentina observamos que ya hay presiones de parte del establishment económico que no quiere compartir los costos de la crisis.

–La crisis sanitaria puso los reflectores en el interés común.

– Así es, la pandemia volvió a poner en el primer plano el interés común como un valor vital, esencial, de las sociedades. Ante ella, se requiere una respuesta común, organizada, de toda la sociedad, tanto para contener lo más posible el contagio como para atender a quienes se enferman y sostener el ingreso y el empleo de las personas y asegurar la supervivencia de las empresas.

–¿Deben asegurarse un Estado más fuerte?

– El único garante del bien común en las sociedades modernas es el Estado, si bien no siempre lo cumple a cabalidad – pero ese es otro tema-, pero ese Estado no debe entrar en acción solo durante los cataclismos. También debe servir para corregir los disfuncionamientos del capitalismo que la pandemia evidenció. Nuestro desafío entonces no es volver a las reglas anteriores, sino fijar nuevas reglas, en las que el Estado cumpla con su rol de garante del bien común.