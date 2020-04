El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Isabel Serra, diputada autonómica de Unidas Podemos, a 19 meses de prisión y a una multa de más de 2.000 euros.

La portavoz de Unidas Podemos fue acusada por participar en la paralización de un desahucio en el centro de Madrid en 2014. Asimismo, se le imputan los delitos de atentado, lesiones leves y daños.

Isabel Serra ha sido inhabilitada y no podrá ocupar un cargo público durante siete meses. Sin embargo, la sentencia no es firme y la defensa ya ha anunciado que apelará. A su vez, al ser la condena menor de dos años y no tener antecedentes, la diputada no entrará en prisión.

La diputada de Unidas Podemos, Isabel Serra, antes de entrar al juicio.Foto: Kike Para.

Isabel Serra acusada de liderar protesta

El TSJM considera probado que Serra protagonizó el liderazgo en una protesta el pasado 31 de enero de 2014 en Madrid, cuando se produjo el desahucio de un vecino que vivía de alquiler en el barrio madrileño de Lavapiés.

Aquella mañana un grupo de agentes de la policía tenían como objetivo asegurar la orden del desalojo sin altercados. Y de repente, según el relato del la Fiscalía, aparecieron 50 personas que decían pertenecer a la plataforma Stop Desahucios. Por aquel entonces, Isabel Serra era una estudiante de 25 años.

La fiscalía pedía para ella 23 meses de cárcel y una multa de 5.250 euros porque aquella mañana “realizaba unas funciones de liderazgo” y “atentó contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana”. Los hechos se denunciaron 20 días después.

TSJM condena a Isabel Serra

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ha condenado a 19 meses de prisión y a una multa de 2.400 euros a razón de 10 euros al día.

Según el ministerio público, durante los hechos, Isabel Serra se sentó en mitad de la calle del desahucio cuando los furgones y los coches de la Policía abandonaban el lugar “para impedirles que pudieran salir”. Además, según su versión, con una “actitud violenta” que comenzó a insultarles junto a un grupo de ciudadanos.

Sin embargo, hace dos meses, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid contradijo la versión de la Policía: “Ese día volvía de la facultad. Cuando llegué a la calle del desalojo, ya había más ciudadanos concentrados, seríamos unos 50 o 60”. Añadió que no se colocó entre las primeras filas de los manifestantes y que no se sentó para impedir el paso. Señala que se quedó atrás y se manifestó pacíficamente. “No ataqué a la Policía en el desahucio, sino que me alejé por miedo”.

Al conocer la sentencia, su partido ha salido en su defensa y a acusado al TSJM de condenarla “sin pruebas”.

Por otro lado, el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, considera que Isabel Serra dimitirá “en las próximas horas” porque, a su parecer, no se entendería que una persona que está condenada e inhabilitada continúe en un puesto de responsabilidad pública.

Sin embargo, señaló que la decisión le corresponde en primer término a ella y en segundo a su partido, si la respalda o no al frente del Grupo Parlamentario de Podemos.